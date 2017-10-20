بعد وزارة السعادة .. الإمارات تستحدث وزارة للذكاء الاصطناعي

أجرت الإمارات العربية المتحدة أمس الخميس، تعديلا وزاريا تم من خلاله استحداث وزارتين جديدتين هما الذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي. وضمت الوزارة الجديدة 31 وزيرا بينهم تسع نساء. كما أعلن الشيخ محمد بن راشد عن مشروع لاستكشاف كوكب المريخ تشرف عليه وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة سارة الأميري البالغة من العمر 30 عاما. وكانت الإمارات قد استحدثت في تعديلات وزارية سابقة وزيرا للسعادة وآخر للتسامح.

استحدثت دولة الإمارات العربية المتحدة منصبي وزير دولة للذكاء الاصطناعي ووزير دولة للأمن الغذائي في إطار سلسلة تعديلات حكومية شملت أيضا ولادة وزارة دولة جديدة مسؤولة عن العلوم المتقدمة.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الحكومة الإماراتية الذي يتولى أيضا منصبي نائب الرئيس الإماراتي وحاكم دبي، عن التعديلات الوزارية الخميس عبر حسابه في تويتر.

تسع نساء في الحكومة الجديدة

وضمت الحكومة الجديدة 31 وزيرا بينهم تسع نساء، علما أن الحكومة السابقة التي ولدت على إثر تعديلات مماثلة في شباط/فبراير 2016 ضمت 29 وزيرا بينهم ثماني نساء تتولى إحداهن وزارة للسعادة.

وكتب الشيخ محمد في تغريدة أن التعديل الوزاري يأتي "تجديدًا للدماء وتحفيزا للتغيير" وذلك تلبية لتطلعات "بعيدة المدى"، مضيفا أن المرحلة الجديدة "عنوانها مهارات المستقبل، وعلوم المستقبل، وتكنولوجيا المستقبل".

وفي هذا الإطار، أعلن عن تعيين الشاب عمر بن سلطان العلماء (27 عاما) في منصب وزير دولة للذكاء الاصطناعي، معتبرا أن "الموجة العالمية القادمة هي الذكاء الاصطناعي، ونريد أن نكون الدولة الأكثر استعدادا لها".

وتعتمد دولة الإمارات العربية المتحدة، وخصوصا إمارة دبي التي يزورها نحو 15 مليون سائح سنويا، على تقنيات حديثة في أعمالها اليومية تتسارع فيها الابتكارات التكنولوجية، وخصوصا التي تقوم على تطبيقات هاتفية.

مشروع لاستكشاف كوكب المريخ

وإلى جانب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، أعلن الشيخ محمد بن راشد عن تعيين سارة الأميري (30 عاما) وزيرة للدولة لتكون مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، وبينها مشروع لاستكشاف كوكب المريخ.

وإلى جانب وزارة الذكاء الاصطناعي، تم استحداث منصب وزير دولة للأمن الغذائي وتولت مسؤوليتها مريم المهيري.

وحافظ غالبية الوزراء الآخرين على مناصبهم، إلا أن وزير الثقافة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أصبح وزيرا للتسامح، بينما تولت نورة بنت محمد الكعبي حقيبة الثقافة بعدما كانت وزيرة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 20/10/2017