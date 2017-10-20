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ثقافة

مدينة مراكش المغربية تفتتح متحفها الخاص بالمصمم الفرنسي إيف سان لوران

© أ ف ب / أرشيف

فيديو سحر طارق

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/10/2017

فتح متحف إيف سان لوران بمراكش المغربية أبوابه أمام الزائرين للمرة الأولى أمس الخميس. ويعرض المتحف مجموعات مختلفة للمصمم الفرنسي الشهير، إلى جانب معارض مؤقتة مختلفة. يذكر أن بناء المتحف تكلف 15 مليون يورو، ويأمل المسؤولون عنه أن يستقطب نحو 300 ألف زائر في سنته الأولى.

تهافت حشد من الزوار الخميس لاكتشاف متحف إيف سان لوران الجديد بـمراكش في اليوم الأول من فتح قاعات العرض فيه أمام الجمهور.

وقالت إدارة المتحف إن نحو ألف شخص دخلوا المتحف في الساعات الثلاث الأولى.

وأتى افتتاح المتحف بعد 15 يوما تقريبا على تدشين متحف إيف سان لوران في المقر التاريخي لدار الأزياء الشهيرة في باريس.

وفي مراكش كما في باريس، تعرض أزياء مأخوذة من مجموعات مختلفة  للمصمم الفرنسي الشهير، من أولى بزات سموكينغ سوداء إلى الفساتين الأفريقية مرورا بفستان موندريان مع مواضيع متفرقة مثل أفريقيا والحدائق الخلابة والخلط بين الملابس الرجالية والنسائية.

وكان المصمم الفرنسي اكتشف مراكش في العام 1966 وكانت يومها تستقطب كوكبة من النجوم العالميين من أمثال أعضاء فرقة "رولينغ ستونز" وأندي وارهول وماريان فيثفول.

ويأمل المسؤولون عن المتحف أن يستقطب هذا الموقع الجديد 300 ألف زائر في السنة الأولى.

وقد أشرف على بنائه بيار بيرجيه صديق إيف سان لوران وشريكه الذي توفي في الثامن من أيلول/سبتمبر الماضي.

وكلف بناء المتحف 15 مليون يورو.

وإلى جانب مجموعات إيف سان لوران يستضيف المتحف معارض مؤقتة مختلفة. والمعرض الأول مكرس للفنان الفرنسي المستشرق جاك ماجوري (1886-1962).

 

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 20/10/2017

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