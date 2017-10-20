سوريا: مقتل 16 مدنيا بينهم أطفال في غارات جوية على دير الزور

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 16 مدنيا على الأقل بينهم أطفال الخميس في غارات جوية شنتها على الأرجح طائرات روسية على محافظة دير الزور بسوريا. وأضاف المرصد أن المدنيين قتلوا بينما كانوا يحاولون عبور نهر الفرات قرب مدينة البوكمال. يذكر أن عدد الضحايا المدنيين قد ارتفع خلال الأسبوعين الماضيين في دير الزور، في موجة عنف اعتبرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر "الأسوأ" منذ معارك حلب العام الماضي.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 16 مدنيا على الأقل بينهم أطفال قتلوا الخميس بغارات جوية شنتها على الأرجح طائرات روسية على محافظة دير الزور شرق سوريا.

وأوضح المرصد أن المدنيين قتلوا بينما كانوا يحاولون عبور نهر الفرات قرب مدينة البوكمال.

وتدور في محافظة دير الزور النفطية عمليتين منفصلتين لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" بقيادة قوات سوريا الديموقراطية من جهة والقوات الموالية للنظام السوري من جهة أخرى.

وتهدف قوات النظام بدعم روسي إلى توسيع مناطق سيطرتها داخل المحافظة التي يسيطر التنظيم على الجزء الأكبر منها منذ العام 2014.

وارتفعت حصيلة القتلى المدنيين في الأسبوعين الأخيرين في سوريا جراء الغارات الروسية على دير الزور.

ونددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس بمقتل مئات الضحايا وتدمير المستشفيات والمدارس، معتبرة أن مستويات العنف هي "الأسوأ" منذ معارك مدينة حلب العام الماضي. كما حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الإقليمي التابع للأمم المتحدة في بيان منفصل الأسبوع الماضي من أن استهداف المدنيين والمرافق "يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقد يصل إلى حد جرائم الحرب".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 20/10/2017