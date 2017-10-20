إقليم كردستان العراق... والصفقات الخفية؟

تطورات الوضع بين بغداد وأربيل وأيضا بين مدريد وبرشلونة وما يجري في سوريا إلى جانب انتشار الإسلام المتشدد في مدغشقر، تلك هي أبرز المواضيع التي تناولتها الصحف العالمية الصادرة اليوم.

حول ترحيب حكومة اقليم كردستان بدعوة حيدر العبادي للحوار في ظل ما تعيشه بغداد وأربيل بعد الاستفتاء على استقلال كردستان، أوردت صحيفة "العرب" مقالا تحت عنوان "هزيمة كركوك لم تطو المشروع الكردي" للكاتب خير الله خير الله.

بحسب الكاتب ما يهزم المشروع الكردي المنادي بالاستقلال هو قيام عراق ديمقراطي في ظل دولة مدنية يتساوى فيها المواطنون في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن الدين والمذهب والقومية.

"لا تمنع الهزيمة التي لحقت بقوات البيشمركة في كركوك من القول أن الاستفتاء الكردي ليس من الماضي، لأنّ المشروع الكردي ما زال حيّا يرزق في ظلّ ظروف لا يمكن أن تجعل من انبعاثه مسألة وقت ليس إلا"، يضيف المقال.

من جانبها صحيفة "العربي الجديد" تطرقت إلى ما يجري بين بغداد واربيل في مقال تحت عنوان "نهاية كردستان العراق" للكاتب عمر كوش.

الكاتب يقول "كان مفاجئاً إصرار رئيس إقليم كردستان العراق، على عدم تأجيلِ الاستفتاء على استقلال الإقليم، نظراً لحجم المعارضة التي قوبل بها من أنظمة الدول الإقليمية المحيطة، ولعدمِ موافقة القوى الدولية على موعده، وخصوصا واشنطن التي ظن حكامُ الإقليم أنها حليفهم الاستراتيجي القوي، وراعية طموحاتهم.

ويضيف المقال بأن الأمر الأكثر غرابة هو سهولة سيطرة مليشيات الحشد الشعبي الطائفية وقوّاتِ حكومة بغداد على مدينة كركوك وحقول نفطها، ثم تقدّمها إلى مناطق أخرى ضمن إقليم كردستان، وهو ما يدل عن صفقة مريبة، عقدت بين عدة أطراف عراقية وقوى سياسية في الإقليم، وخصوصا قادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وبالتالي يطرح السؤال عن مشهد تراجيدي جديد لنهايةٍ أخرى لإمكانية قيام دولة كردية.

إلى كاتالونيا الآن والخلاف بين مدريد وبرشلونة.

صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية تكتب أن مدريد تستعد لإنهاء الحكم الذاتي لإقليم كاتالونيا...

"الحكومة الاسبانية وبعد انقضاء المهلة التي أعطتها للسلطات الكاتالونية أعلنت عن تفعيل المادة "مئة وخمسة وخمسون" من الدستور التي يتم بموجبها وضع حد للاستقلال السياسي الذي يتمتع به الاقليم... تنفيذ مثل هذا التهديد قد تدخل بموجبه الأزمة الراهنة بين الجانبين في مرحلة خطيرة قد يفوت الأوان للخروج منها ووجود حل لها" تكتب لوفيغارو.

صحيفة "لافنغارديا" الكاتالونية تطرقت من جانبها لما يحدث بين مدريد وبرشلونة.

"نحن أقرب من أي وقت مضى لتطبيق المادة "مئة وخمسة وخمسون" من الدستور التي تنهي الحكم الذاتي الذي تتمتع به كاتالونيا... إنهاء الحكم الذاتي من شأنه أن يفتح حربا في البلاد تكتب الصحيفة، التي تدعو إلى تغليب لغة العقل والحوار بين الجانبين لإيجاد مخرج لهذه الأزمة.

وذكرت في هذا الصدد بصعوبة الموقف الذي تواجهه السلطات الكاتالونية لا سيما بعد الدعم الذي عبرت عنه أمس المستشارة الألمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للسلطات الاسبانية ما يصعب عملية استقلال الاقليم في اسبانيا وفي الاتحاد الاوروبي.

فيما يتعلق بسوريا، سلطت "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على تحرير قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن لمدينة الرقة من تنظيم الدولة الاسلامية وكتبت أن الولايات المتحدة الأمريكية وبعد تحرير الرقة، ترى أن روسيا ونظام الأسد يهددان تقدمها في مناطق أخرى.

"التقدم السريع للقوات الحكومية السورية التي تدعمها روسيا وإيران في شرق سوريا تحبط الآمال العسكرية الأمريكية في التوغل أكثر في الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم بعد تحرير الرقة... واشنطن تخشى من هذا وترجح أن تؤدي سيطرة القوات الموالية لبشار الأسد إلى تعزيز نفوذه في المفاوضات السياسية حول مستقبل سوريا".... تشرح الصحيفة

على صعيد آخر كتبت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية بأن مدغشقر أصبحت أرضا جديدة للإسلاميين.

"في هذه الجزيرة التي تعد غالبية سكانها مسيحية منذ القرن التاسع عشر، لا يخفي المسلمون المعتدلون والفاعلون الاقتصاديون حيرتهم وتخوفهم من الانتشار الصامت للإسلام المتشدد... فهم يشعرون بخوف متزايد إزاء تصاعد التيار السلفي في جزر القُمُر المجاورة"... تكتب لوفيغارو.

إعداد مفيدة برهومي