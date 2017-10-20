"قوات سوريا الديمقراطية" تشيد بالنصر وتستعد لتسليم مدينة الرقة إلى مجلس مدني

أشادت "قوات سوريا الديمقراطية"، تحالف الفصائل الكردية والعربية المدعوم من واشنطن، الجمعة بـ"نصر تاريخي" في مدينة الرقة بعد أيام على دحر تنظيم "الدولة الإسلامية" منها. وأكدت القوات أنها ستسلم المدينة لمجلس مدني يدير شؤونها.

أكدت" قوات سوريا الديمقراطية"، تحالف الفصائل الكردية والعربية المدعوم من واشنطن، الجمعة أنها ستسلم مدينة الرقة لمجلس مدني يدير شؤونها. واعتبرت أن دحر تنظيم "الدولة الإسلامية" عن المدينة التي شكلت طوال ثلاث سنوات المعقل الأبرز للتنظيم في سوريا هو"نصر تاريخي".

وبعد ثلاثة أيام على سيطرتها عليها بالكامل، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية خلال مؤتمر صحافي في الملعب البلدي في وسط المدينة رسمياً "تحرير (...) عروس الفرات، مدينة الرقة".

وقال المتحدث باسم "قوات سوريا الديمقراطية" طلال سلو خلال المؤتمر "نهدي هذا النصر التاريخي للإنسانية جمعاء، ونخص بالذكر ذوي ضحايا الإرهاب ممن كابدوا ظلم وإرهاب 'داعش' في سوريا والعالم".

وتلا سلو بيانا جاء فيه "باسم القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية نعلن اليوم بكل فخر واعتزاز من قلب مدينة الرقة عن نصر قواتنا في المعركة الكبرى لهزيمة تنظيم 'داعش' الإرهابي ودحره في عاصمة خلافته المزعومة".

وأعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" الثلاثاء سيطرتها على كامل مدينة الرقة إثر معارك ضارية دامت أكثر من أربعة أشهر وبعد اتفاق تسوية برعاية وجهاء عشائر ومجلس الرقة المدني سلم بموجبه المئات من عناصر التنظيم أنفسهم إلى تلك القوات.

ومن المفترض أن يتسلم المجلس إدارة المدينة بعدما كان تسلم العديد من المناطق المحررة في ريفها، وسيكون أيضا المسؤول عن متابعة ملف الإعمار فيها.

وأنشئ المجلس في نيسان/أبريل الماضي ويضم وجهاء من أبرز عشائر الرقة وشخصيات سياسية لإدارة المدينة وريفها.

تسليم المدينة إلى مجلس الرقة المدني

وأكدت "قوات سوريا الديمقراطية" الجمعة في بيانها "إننا في القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية نعلن بأننا سنقوم بتسليم إدارة مدينة الرقة وريفها إلى مجلس الرقة المدني ونسلم مهام حماية أمن المدينة وريفها لقوى الأمن الداخلي في الرقة".

وأوضح سلو ردا على أسئلة صحافيين أنه "بعد الانتهاء من عملية التمشيط بشكل آمن سوف نقوم بتسليم المدينة إلى مجلس الرقة المدني".

ولا تزال عمليات التمشيط مستمرة في المدينة بحثاً عن عناصر متوارية من تنظيم "الدولة الإسلامية" ولتفكيك الألغام التي زرعها الجهاديون بكثافة.

وبدأ مقاتلون من "قوات سوريا الديمقراطية" خلال اليومين الماضيين بالخروج من المدينة، ومنهم من توجه لدعم القوات التي تخوض معارك ضد الجهاديين في محافظة دير الزور شرقا.

ولم تسمح "قوات سوريا الديمقراطية" بعودة المدنيين إلى المدينة بانتظار الانتهاء من عملية التمشيط وإزالة الألغام المنتشرة في شوارع ومنازل المدينة. ويلجأ تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى زراعة الألغام بشكل كثيف في مناطق سيطرته التي تتعرض لهجوم من خصومه لإعاقة تقدمهم.

وقال سلو "عند الإنتهاء من إزالة الألغام وتأمين المدينة بشكل جيد سيسمح بعودة المدنيين".

وفر عشرات آلاف المدنيين من مدينة الرقة هربا من المعارك الضارية التي شهدتها، وخلت المدينة تدريجيا من سكانها لتصبح فارغة تماما منهم لحظة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية عليها.

وتوقع المتحدث باسم رئاسة الأركان الفرنسية باتريك ستايغر ألا يتمكن المدنيون من العودة إلى الرقة إلا "بعد أسابيع طويلة" بسبب الألغام. وقال "المدينة مليئة بالألغام المصنعة يدويا".

"الوضع أسوأ بكثير مما كنت أتخيله"

في الملعب البلدي الذي اعتاد سكان الرقة أن يطلقوا عليه تسمية "الملعب الأسود" بعدما جعل تنظيم "الدولة الإسلامية" منه سجنا، تجمع العشرات من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية بلباسهم العسكري ومدنيون من أعضاء مجلس الرقة المدني.

ودخل العديد من أعضاء مجلس الرقة المدني للمرة الأولى إلى المدينة بعد سنوات على مغادرتها هربا من حكم الجهاديين.

وقال العضو في مجلس الرقة المدني أحمد العلي (31 عاماً) المتحدر من المدينة لوكالة الأنباء الفرنسية "هذه المرة الأولى التي أدخل فيها المدينة بعد تحريرها".

وتابع قبل أن يجهش بالبكاء "لم أتمكن من الوصول إلى بيتي في شارع القطار"، مضيفا أنه يدفع أي شيء "لكي أرى بابه فقط".

ويعم الدمار الرقة. ففي الأحياء الواقعة على أطراف المدينة والتي تمت استعادتها في بداية الهجوم منازل مدمرة وأخرى انهار سقفها أو خلعت أبوابها. إلا أن المشهد بدا صادما في وسط المدينة حيث جرت معارك عنيفة جدا للسيطرة على أبنية استراتيجية. وكأن حارات تحولت بأكملها إلى أنقاض، فلم يعد من الممكن التفريق بين منزل ومتجر فكل شيء بات مجرد جبال من الركام، حجارة وأنابيب وأسلاك.

وتتوقع الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية أن يتطلب تنظيف الرقة وإعادة إعمارها جهوداً ضخمة، وشهوراً عدة قبل أن تعود الحياة إليها.

وقدرت الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي أن 80 في المئة من مساحة الرقة باتت غير قابلة للسكن، وتعاني المدينة حاليا من غياب كامل للبنية التحتية الأساسية.

وقال محمود محمد (27 عاما) العضو في لجنة الإعمار في مجلس الرقة المدني، "عندما دخلنا إلى المدينة، تغيرت خططنا تماماً. الوضع أسوأ بكثير مما كنت أتخيله".

وتشكل السيطرة على مدينة الرقة نكسة كبرى للتنظيم الذي مني في الأشهر الأخيرة بسلسلة خسائر ميدانية في سوريا والعراق المجاور.

وفقد التنظيم، وفق التحالف الدولي بقيادة واشنطن، 87 في المئة من أراضي "الخلافة" التي أعلنها في البلدين في العام 2014.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 20/10/2017