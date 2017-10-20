الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

أسبوع في العالم

كردستان - كاتالونيا : تقرير المصير بأي ثمن؟

للمزيد

حدث اليوم

فلسطين : شروط تعجيزية لمصالحة مصيرية؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

تونس بين ضغوط المقرضين الدوليين والاتحاد العام التونسي للشغل- ج2

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

تونس بين ضغوط المقرضين الدوليين والاتحاد العام التونسي للشغل

للمزيد

وقفة مع الحدث

التحرش الجنسي.. ماذا عن العالم العربي؟

للمزيد

ضيف اليوم

بريكست.. القادة الأوربيون وافقوا على بدء الإعداد للمحادثات التجارية مع بريطانيا

للمزيد

تكنوفيليا

زبائن مزيفون للنقر على "إعجاب" على شبكات التواصل الاجتماعي

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

إقليم كردستان العراق... والصفقات الخفية؟

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فرنسا.. والدة الشقيقين مراح تمثُل أمام المحكمة

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

فرنسا

ماكرون يشدد على ضرورة وحدة أوروبا ويدعو لانتقال سياسي "متفاوض عليه" في سوريا

© أ ف ب | الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث للصحافة إثر اجتماع القادة الأوروبيين في مقر المجلس الأوروبي ببروكسل في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/10/2017

اعتبر الرئيس الفرنسي إثر اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل، أن وحدة الأوروبيين "ضرورية" من أجل "قيام وحدة أوروبية أكبر"، في ظل موقف واشنطن من إيران وكوريا الشمالية. وأضاف ماكرون إن "انتقالا سياسيا متفاوضا عليه (بات) ضروريا أكثر من أي وقت مضى" في سوريا.

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإجماع دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 الجمعة إثر اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل التي قال أنها "متمسكة بالكامل بالاتفاق بشأن برنامج إيران النووي" الذي كان موضع تنديد دونالد ترامب مؤخرا.

واعتبر الرئيس الفرنسي أن موقف واشنطن من إيران وكوريا الشمالية "يجعل" وحدة الأوروبيين "ضرورية أكثر".

وكان الرئيس الأمريكي رفض في 13 تشرين الأول/أكتوبر الإقرار بأن إيران تلتزم بتطبيق الاتفاق المبرم في 2015، وطالب الكونغرس بالتشدد ازاء إيران، وهدد بانسحاب واشنطن منه إذا لم تتم تلبية طلباته.

وقال ماكرون إن "الاستراتيجية الأمريكية" حيال كوريا الشمالية وإيران "تجعل من الضروري أكثر قيام وحدة أوروبية أكبر".

واعتبر أن التقدم المسجل في الأشهر الأخيرة في مجال الدفاع الأوروبي "تم تسريعه" بسبب التوجه الانعزالي لإدارة ترامب خصوصا بالنسبة لدول كانت تعتبر حتى الآن "إن استراتيجية أطلسية يمكن أن تكون بديلا عن أوروبا تحمي".

واتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خصوصا على التشارك في وسائلها العسكرية وموارد البحث.

مع ذلك أكد الرئيس الفرنسي أن "الولايات المتحدة تبقى شريكا أساسيا وحليفا في مكافحة الإرهاب والدفاع عن أمننا في أفريقيا والشرق الأوسط".

وصرحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مساء الخميس أن الأوروبيين يريدون "بذل كل ما يمكنهم للإبقاء على الاتفاق" النووي مع إيران وهي لذلك "تبقى على اتصال مع الكونغرس الأمريكي".

غير أنها عبرت عن أسفها لأن إيران "مسؤولة عن تصرفات نعتبر أنها غير بناءة" في الشرق الأوسط وخصوصا في اليمن.

من جهة اخرى أشار ماكرون إلى رغبته في "فتح مباحثات مع إيران" حول "تشاطها الصاروخي" و"نفوذها الاقليمي".

سوريا والحل السياسي

وبالنسبة للموضوع السوري، قال ماكرون إن "انتقالا سياسيا متفاوضا عليه (بات) ضروريا أكثر من أي وقت مضى" في سوريا وأشاد بـ "تحرير مدينة الرقة" من أيدي المتطرفين.

وقالت الرئاسة الفرنسية "إن الحملة للقضاء على 'داعش' تجتاز اليوم مرحلة جوهرية. فمن الرقة تم التخطيط وتوجيه العديد من الأعمال الإرهابية ضد أهداف في الشرق الأوسط وأوروبا وخصوصا في فرنسا، وباقي العالم".

وأضافت أنه يتعين أن تجد سوريا "مخرجا من الحرب الأهلية التي تغذي الإرهاب منذ قمع الحركة الديمقراطية من قبل نظام بشار الأسد".

وفي انتظار حل شامل للأزمة السورية طلبت الرئاسة الفرنسية أن تتم في المناطق المحررة من تنظيم "الدولة الإسلامية" وأولها الرقة "حكومة شاملة في إطار احترام جميع الطوائف" بغرض استعادة الحياة الطبيعية وإتاحة عودة النازحين واللاجئين.

وأكدت الرئاسة الفرنسية إن "المعركة مع 'داعش' لن تنتهي مع دحرها في الرقة وستواصل فرنسا جهودها العسكرية طالما كان ذلك ضروريا".

ويحاول الرئيس الفرنسي منذ عدة أسابيع عقد اجتماع لـ "مجموعة اتصال" للتحضير لحل سياسي في سوريا يجمع طرفي النزاع والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي وباقي الدول المعنية في المنطقة مثل لبنان وإيران الأمر الذي يثير اعتراض واشنطن.

ويريد ماكرون أن لا يترك مستقبل سوريا يتحدد فقط عبر عملية السلام في أستانا بين روسيا وإيران وتركيا. وأتاحت مباحثات أستانا تحديد مناطق لخفض التوتر في العديد من المحافظات السورية.

وتستمر عملية استانا حيث من المقرر أن تعقد مباحثات سلام بين ممثلي السلطات السورية ومعارضيها يومي 30 و31 تشرين الأول/أكتوبر تركز خصوصا على مصير الرهائن والمعتقلين، حسبما أعلنت سلطات كازاخستان الخميس.

نشرت في : 20/10/2017

  • الاتحاد الأوروبي

    الاتحاد الأوروبي: ميركل وماكرون يؤيدان مدريد بشدة في الأزمة مع كاتالونيا

    للمزيد

  • الاتحاد الأوروبي

    الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الأزمة الكاتالونية "شأن إسباني داخلي" وباريس وبرلين تجددان دعمهما لمدريد

    للمزيد

  • فرنسا

    ماكرون يعلن عن إنشاء "شرطة محلية للأمن اليومي" وخطة جديدة للتصدي "للتشدد"

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي