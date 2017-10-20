وزراء داخلية مجموعة السبع يناقشون تحديات عودة المقاتلين الأجانب والإرهاب على الإنترنت

عقد وزراء داخلية مجموعة السبع الكبرى اجتماعا الجمعة في جزيرة أسكيا الإيطالية لمناقشة سبل مواجهة العودة المحتملة للمقاتلين الأجانب إلى أوروبا، عقب سقوط معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق. ومن المقرر أن يعقد الوزراء جلسة عمل ثانية، في جزيرة نابولي، تخصص لمناقشة مكافحة الإرهاب على الإنترنت.

ناقش وزراء داخلية مجموعة السبع - بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة - الجمعة سبل مواجهة أحد أكبر التهديدات الأمنية التي تواجه الدول الغربية مع اندحار تنظيم "الدولة الإسلامية" من معاقله في سوريا والعراق.

وعقدت المجموعة جلستها الأولى في فندق يطل على البحر في جزيرة أسكيا الإيطالية لمناقشة سبل مواجهة العودة المحتملة للمقاتلين الأجانب إلى أوروبا عقب سقوط معاقل تنظيم "الدولة الاسلامية".

خطر تسلل الجهاديين إلى أوروبا عبر مراكب الهجرة لشن هجمات ثأرية

وكان وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي قد حذر الأسبوع الماضي من أن الجهاديين الذي يخططون لشن هجمات ثأرية في أوروبا بعد هزيمة الجهاديين في سوريا، ربما يتسللون إلى أوروبا على متن مراكب المهاجرين المنطلقة من ليبيا.

من جانبها، قالت إيطاليا الأربعاء إن مجموعة السبع ستناقش أيضا مصير مواطنيها المتطرفين العائدين من جبهات القتال مع الجهاديين، للحؤول دون أن يمثلوا مخاطر أمنية في السجون.

وقالت فرنسا إن مفاوضات ستجري حول الجوانب القانونية لمحاكمة العائدين، مع تساؤلات حول نوع الأدلة ضدهم والجهة التي جمعت تلك الأدلة وما إذا يمكن استخدامها في محاكم داخلية.

يذكر أن عشرات آلاف المواطنين من دول غربية ذهبوا إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" بين 2014 و2016، قبل أن يعود البعض منهم لشن هجمات أوقعت عشرات القتلى.

ويعقد وزراء دول مجموعة السبع جلسة العمل الثانية على جزيرة نابولي لمناقشة مكافحة الإرهاب على الإنترنت.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 20/10/2017