راخوي يعقد اجتماعا استثنائيا لبحث سحب الحكم الذاتي من كاتالونيا

تعقد الحكومة الإسبانية السبت اجتماعا لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة وتحديد المؤسسات التي ستتم السيطرة عليها مباشرة في إقليم كاتالونيا. يأتي ذلك بعد تصريحات الملك الإسباني فيليبي السادس الذي ندد بما اعتبره "محاولة انفصال غير مقبولة" وناشد كل الأطراف "عدم التفريط بما بنيناه سويا".

تستعد الحكومة الاسبانية للاجتماع السبت لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة لفرض سيطرتها على المؤسسات في إقليم كاتالونيا الذي يتمتع بحكم ذاتي وذلك بعد أن حصلت مدريد على دعم قوي من الملك والاتحاد الأوروبي في معركتها للحفاظ على وحدة المملكة.

وكان العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس قد ندد الجمعة بما اعتبره "محاولة انفصال غير مقبولة"، في إشارة إلى إقليم كاتالونيا. وأكد على ضرورة التوصل إلى حل للأزمة التي نجمت عن الاستفتاء الذي حظرته مدريد في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، وذلك من خلال "المؤسسات الديمقراطية الشرعية". وناشد الملك الكاتالونيين قائلا "لا نريد التفريط بما بنيناه سوية".

وفي خطاب له ليل الجمعة خلال توزيع جوائز أميرة أستورياس ، توازي جوائز نوبل في إسبانيا، وصف الملك فيليبي السادس كاتالونيا بأنها "جزء أساسي من إسبانيا القرن الحادي والعشرين".

اجتماع حاسم

ويترأس ماريانو راخوي اجتماعا لحكومته، السبت، لتحديد المؤسسات التي ستتم السيطرة عليها مباشرة في الإقليم الغني الواقع في شمال شرق إسبانيا، والذي يتمتع حاليا بحكم ذاتي بينها إدارة الشرطة والمؤسسات التربوية وقطاع الصحة.

مداخلة مراسل فرانس24 سيدي محمد طلبة من مدريد

ويسمح الدستور لمدريد باستعادة السيطرة على كاتالونيا، لكنها لم تستخدم هذا الحق إطلاقا.

والحكم الذاتي مسألة بالغة الحساسية في كاتالونيا التي انتزعت منها سلطاتها أثناء الحكم الديكتاتوري العسكري، ويبلغ عدد سكانها 7,5 ملايين نسمة والإقليم متمسك بلغته وثقافته.

نقطة حاسمة

وهناك مخاوف من اندلاع اضطرابات إذا ما سعت مدريد إلى فرض أي شكل من السيطرة المباشرة، وقال رئيس الإقليم الانفصالي كارلس بيغديمونت إن مثل تلك الخطوة يمكن أن تدفع المشرعين في الإقليم إلى إعلان الاستقلال من طرف واحد.

لكن راخوي قال الجمعة إن مدريد وصلت إلى "نقطة حاسمة" بعد أسابيع من المراوحة السياسية وإن حكومته مضطرة للتحرك لوقف "تصفية" حكم القانون.

الإعلان عن خطط جديدة

ومن المرجح أن يعلن راخوي خططا للسيطرة على قوات الشرطة البالغ عديدها 16 ألف عنصر، والتي يواجه قائدها جوزيب لويس ترابيرو ما يصل إلى 15 عاما في السجن بتهمة العصيان لعدم احتوائه التظاهرات الانفصالية قبيل الاستفتاء.

ويمكن أن تسعى مدريد أيضا لفرض انتخابات مبكرة، وهو الحل الذي لجأت إليه إبان الأزمات السياسية التي مرت بها منذ عود النظام الديمقراطي في 1977، في موعد أقربه كانون الثاني/يناير.

ويعقد راخوي مؤتمرا صحافي السبت للإعلان عن خططه التي يتعين تمريرها في مجلس الشيوخ حيث يحتفظ الحزب الشعبي المحافظ الذي ينتمي له بالأغلبية، وهي عملية يمكن أن تستغرق حوالي أسبوع.

جحيم من الفوضى

وحث قادة الاتحاد الأوروبي الذين حضروا حفل توزيع الجوائز وتسلموا جائزة تقدير على تشجيع التناسق في أوروبا، على ضرورة احترام القانون، في دعم واضح لمدريد.

وقال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني في الحفل في مدينة أوفييدو شمال إسبانيا "البعض يزرعون الخلاف بتجاهل القانون عمدا".

وأضاف "غالبا ما أدت محاولات ترسيم الحدود في الماضي إلى جحيم من الفوضى مع أنها كانت تقدم على أنها الحل الشافي".

تصعيد وتوتر

وسط تصعيد التوتر، يستعد مؤيدو الاستقلال للتظاهر في برشلونة مساء السبت للمطالبة بإطلاق سراح جوردي سانشيز وجوردي غيسارت، اثنين من وجوه الدعوة للاستقلال والمسجونين منذ الاثنين بتهمة العصيان.

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وصرح بيغديمونت إن لديه تفويضا لإعلان الاستقلال بعد الاستفتاء الذي تقول إدارته إن 90 بالمئة من أصوات المشاركين فيها أيدت الانفصال.

لكن نسبة المشاركة بلغت 43 بالمئة فقط، إذ أن الكاتالونيين المؤيدين للوحدة مع المملكة لم يشاركوا في التصويت المحظور.

ويسهم إقليم كاتالونيا في خمس اقتصاد إسبانيا، ومواطنوه منقسمون بالتساوي حول مسألة الانفصال، بحسب استطلاعات الرأي.

ويقول مؤيدو الانفصال إن الإقليم الغني يقدم الكثير لدعم باقي الاقتصاد الوطني ويمكن أن يزدهر إذا ما مضى في طريقه، لكن المعارضين يقولون إن كاتالونيا أقوى كجزء من إسبانيا وإن الانفصال يمكن أن يؤدي إلى كارثة اقتصادية وسياسية.

يذكر أنه منذ الاستفتاء نقلت نحو 1200 شركة مقارها إلى أجزاء أخرى من إسبانيا.

وخفضت مدريد هذا الأسبوع توقعاتها للنمو الوطني للعام المقبل من 2,6 بالمئة إلى 2,3 بالمئة، وقالت إن الأزمة تثير حالة من عدم اليقين.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 21/10/2017