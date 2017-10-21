رئيس إقليم كاتالونيا: إجراءات الحكومة الإسبانية "لا تحترم دولة القانون"

طلب رئيس إقليم كاتالونيا كارلس بيغديمونت في كلمة ألقاها السبت، اجتماع البرلمان الكاتالوني لمناقشة إجراءات مدريد التي اعتبر أنها "لا تحترم دولة القانون ولا تتلاءم مع السلوك الديمقراطي". وذلك ردا على الحكومة الإسبانية التي طالبت بتعليق مهام حكومة إقليم كاتالونيا وإجراء انتخابات جديدة من أجل منع انفصال المنطقة.

قال الزعيم الكاتالوني كارلس بيغديمونت مساء السبت، أن إجراءات الحكومة الإسبانية التي كانت أعلنت خطة لإقالة حكومة الإقليم وتنظيم انتخابات جديدة، "لا تحترم دولة القانون".

رئيس كاتالونيا يطلب اجتماع البرلمان الإقليمي للرد على إجراءات مدريد

وأضاف في كلمة عبر التلفزيون أن هذه الإجراءات "لا تتلاءم مع السلوك الديمقراطي ولا تحترم دولة القانون"، داعيا برلمان كاتالونيا للاجتماع لبحث الأزمة.

وأكد بيغديمونت في خطابه أن شعب كاتالونيا لن يقبل الإجراءات "غير القانونية" التي اتخذتها الحكومة الإسبانية بوضع الإقليم تحت الحكم المباشر لمدريد ودعا برلمان الإقليم إلى القيام بتحرك ضدها.

ووصف قرار رئيس الحكومة الإسباني ماريانو راخوي بعزل حكومة الإقليم وفرض إجراء انتخابات جديدة، بأنه "أسوأ تعد على مؤسسات كاتالونيا وشعبها منذ الحكم العسكري الاستبدادي لفرانشيسكو فرانكو.

جاءت كلمة بيغديمونت بعدما أعلن رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، أن مدريد طلبت من مجلس الشيوخ إقالة حكومة الإقليم الانفصالية والسيطرة على وزاراتها والدعوة إلى انتخابات مبكرة في كاتالونيا.

وكان راخوي الذي يتمتع حزبه بأغلبية مطلقة في مجلس الشيوخ، قد استند في اقتراحه على المادة 155 في الدستور التي لم تستخدم من قبل.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 21/10/2017