فرنسا: شكوى ضد المفكر الإسلامي طارق رمضان بتهمة ارتكاب اعتداءات جنسية

تقدمت الناشطة النسائية والعلمانية هند عياري، بشكوى في فرنسا ضد المفكر الإسلامي طارق رمضان تتهمه فيها بارتكاب "جرائم اغتصاب واعتداءات جنسية وأعمال عنف متعددة وتحرش وتهديد".

أفاد محامو هند عياري السلفية السابقة التي تحولت إلى ناشطة نسائية وعلمانية، أن الموكلة تقدمت بشكوى في فرنسا الجمعة ضد المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان واتهمته باغتصابها والاعتداء عليها جنسيا.

وقدمت الشكوى إلى النيابة العامة في مدينة روان في شمال غرب فرنسا حيث تقيم المشتكية، وتتضمن حسب ما ورد في النص الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية اتهامات بارتكاب "جرائم اغتصاب واعتداءات جنسية وأعمال عنف متعددة وتحرش وتهديد".

وتبلغ عياري الأربعين من العمر وهي رئيسة جمعية المتحررات، وأعلنت الجمعة على صفحتها على فيس بوك أنها كانت "ضحية لشيء خطير جدا قبل سنوات" وبأنها لم تكشف يومها اسم المعتدي عليها بسبب "التهديدات التي وجهها إليها".

وفي كتابها بعنوان "اخترت أن أكون حرة" الذي صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 عن دار فلاماريون وصفت عياري المثقف الإسلامي الذي اعتدى عليها وأعطته اسم الزبير، وروت كيف التقته في أحد فنادق باريس بعد أن ألقى محاضرة.

وكتبت على فيس بوك "لأسباب متعلقة بالحياء لن أقدم تفاصيل حول ممارساته التي عانيت منها، ويكفي القول إنه استفاد كثيرا من هشاشتي" قبل أن تضيف "تمردت بعد ذلك وصرخت في وجهه طالبة منه أن يتوقف فشتمني وصفعني وضربني".

وتابعت عياري على فيس بوك "أؤكد اليوم أن الزبير ليس سوى طارق رمضان".

وقال أحد محاميها جوناس حداد "هند عياري لم تتكلم قبل لأنها كانت خائفة".

وتابع "مع بدء الكلام عن الاعتداءات الجنسية في العالم منذ أيام، قررت أن تروي ما عانت منه والتوجه إلى المحاكم".

وحاولت وكالة الأنباء الفرنسية الاتصال برمضان دون جدوى، كما لم يعلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي على هذه الاتهامات.

ويبلغ رمضان الخامسة والخمسين من العمر وهو حفيد حسن البنا مؤسس جماعة "الإخوان المسلمون" في مصر، كما أنه أستاذ الدراسات الإسلامية المعاصرة في جامعة أوكسفورد في المملكة المتحدة.

وغالبا ما تثير كتاباته الكثير من الجدل، خصوصا في الأوساط العلمانية التي ترى فيه حاملا لفكر إسلامي سياسي.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 21/10/2017