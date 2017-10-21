كاتالونيا: مئات آلاف المتظاهرين في برشلونة يطالبون بالاستقلال

تظاهر نحو 450 ألف شخص في شوارع كاتالونيا ظهر السبت، مطالبين مجددا باستقلال الإقليم الذي سيعلن مصيره زعيمه بيغديمونت في خطاب مرتقب مساء اليوم. وفي وقت سابق طلب رئيس حكومة مدريد ماريانو راخوي إقالة الحكومة الانفصالية وحل برلمان الإقليم للتمكن من إجراء انتخابات إقليمية خلال مدة أقصاها ستة أشهر.

أفادت شرطة البلدية أن نحو 450 ألف شخص من سكان كاتالونيا تظاهروا بعد ظهر السبت في وسط مدينة برشلونة، مطالبين باستقلال الإقليم بعدما طلبت مدريد من مجلس الشيوخ إقالة الحكومة الكاتالونية.

مظاهرات حاشدة في برشلونة للمطالبة بالاستقلال

وتجاوز عدد المتظاهرين بمرتين عدد من شاركوا في تظاهرة مساء الثلاثاء، حين احتشد نحو مئتي ألف شخص في الشارع احتجاجا على اعتقال اثنين من قادة كاتالونيا الانفصاليين بتهمة التحريض.

مظاهرات حاشدة للمطالبة بالاستقلال وسط برشلونة مظاهرات حاشدة، مطالبة بالاستقلال وسط #برشلونة في أول ردة فعل على تطبيق المادة ١٥٥ من الدستور الإسباني من قبل #مدريد @France24_ar pic.twitter.com/TOk1ZaJrMm Abdallah Malkawi (@Abdala7) 21 octobre 2017

وفي وقت سابق السبت، طلب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي من مجلس الشيوخ إقالة الحكومة الانفصالية للتمكن من إجراء انتخابات إقليمية خلال ستة أشهر، استنادا إلى المادة 155 في الدستور التي لم تستخدم من قبل.

كما طلب إقالة الحكومة الكاتالونية التي يرأسها كارلس بيغديمونت كاملة، على أن تمارس "مهامها من حيث المبدأ الوزارات (الوطنية) طوال المدة التي سيدوم فيها هذا الوضع الاستثنائي".

لكنه سارع إلى التأكيد على "عدم تعليق الاستقلالية ولا الحكم الذاتي" للإقليم، محاولا طمأنة الكاتالونيين المتمسكين باستقلاليتهم المكتسبة بعد نهاية ديكتاتورية فرانشيسكو فرنكو في 1975.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 21/10/2017