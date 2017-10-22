الجزائر: بوتفليقة يدعو وسائل الإعلام للعمل على "خدمة مصالح البلاد"

بمناسبة العيد الوطني للصحافة، الذي تحتفل به الجزائر كل سنة في 22 تشرين الأول/أكتوبر، دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الأسرة الإعلامية في بلاده إلى العمل على "خدمة المصالح العليا" للبلاد في وقت تتواتر فيه الدعوات لتنحيه.

توجه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة السبت للأسرة الإعلامية الجزائرية برسالة داعيا إياها إلى العمل على "خدمة المصالح العليا" للبلاد، وذلك في وقت تتواتر فيه دعوات لتنحي بوتفليقة.

وقال الرئيس الجزائري في رسالة بمناسبة العيد الوطني للصحافة الذي يحتفل به في الجزائر كل 22 تشرين الأول/أكتوبر، "أهيب بعائلة الإعلام الجزائري أن تكون في خدمة المصالح العليا لبلادنا بالمساهمة في شرح الحقائق وكذلك في الانتقاد الواقعي لنقائص البلاد وأيضا ودائما في ترقية صورة الجزائر لدى باقي بلدان وشعوب المعمورة".

وأضاف الرئيس الجزائري "نعيش جميعا معا مصاعب المرحلة في المجال المالي والاقتصادي ولقد قررنا أساليب لمواجهتها والاستمرار في نهج البناء والتشييد مع القيام بالإصلاحات الضرورية كما نعيش في محيط جهوي مثقل بالأزمات والنزاعات البعض منها في جوارنا المباشر وهو أمر يتطلب منا الحذر واليقظة للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة بلادنا".

ويعاني بوتفليقة (80 عاما) الذي يرأس الجزائر منذ 1999 من مشاكل صحية منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013 أثرت على قدرته على التنقل والنطق، ولا يظهر إلا لماما.

هل يترشح بوتفليقة لولاية خامسة؟

وفي حين يثير معارضون ومثقفون تساؤلات حول قدرة بوتفليقة على حكم البلاد، يثير محيطون به علنا إمكانية ترشحه لولاية خامسة في 2019.

وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود فإن حرية الصحافة "تدهورت بشكل كبير" في الجزائر. وكانت نددت في منتصف حزيران/يونيو بـ"مضايقة" و"تهديدات" و"ضغوط" تجاه صحافيين في البلاد.

ونددت المنظمة الجمعة في بيان باستمرار توقيف "غير مبرر" للإعلامي والمترجم سعيد شيتور الموقوف منذ أربعة أشهر بتهمة تسليم وثائق سرية لدبلوماسيين أجانب.

ودعت المنظمة للإفراج عنه "بلا تأخير" معتبرة مدة حبسه الاحتياطي "مبالغا فيها".

وكتبت في بيانها "أن سعيد محتجز في إطار الإيقاف التحفظي في ظروف صعبة جدا في سجن الحراش (..) وهو يعاني مشاكل صحية".

وكان تم توقيف شيتور الذي تعاون مع وسائل إعلام أجنبية بينها "بي بي سي" و"واشنطن بوست" في 5 حزيران/يونيو 2017 بمطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية حين كان عائدا من إسبانيا.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 22/10/2017