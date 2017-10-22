الجمهورية التشيكية: فوز ساحق لـ "ترامب التشيكي" في الانتخابات التشريعية

فاز الملياردير الشعبوي أندريه بابيش المعروف بـ"ترامب التشيكي" بالانتخابات التشريعية في الجمهورية التشيكية التي جرت الجمعة والسبت. وأحرز بابيش 29,7% من الأصوات، ما يمنحه 78 مقعدا في برلمان يضم 200. ويتزعم "ترامب التشيكي" حركة "آنو" التي قادت حملة انتخابية تحت شعارات مكافحة الفساد ورفض استقبال المهاجرين ومناهضة منطقة اليورو.

تصدرت حركة "أيه إن أو" (آنو) (نعم) التشيكية برئاسة الملياردير الشعبوي أندريه بابيش الملقب بـ"ترامب التشيكي"، نتائج الانتخابات العامة مع فارق واسع عن اليمين المتطرف المناهض للهجرة والاتحاد الأوروبي الذي حل ثانيا.

وشهد هذا الاستحقاق الذي تم بلا حوادث الجمعة والسبت اختراقا بارزا لحزب "الحرية والديمقراطية المباشرة" اليميني المتطرف برئاسة التشيكي الياباني توميو اوكامورا، ولحزب القراصنة (مناهض للنظام)، بحسب النتائج شبه النهائية بعد فرز 99,7% من مكاتب الاقتراع.

يذكر أن حملة "آنو" الانتخابية، كانت تحت شعارات مكافحة الفساد ورفض استقبال المهاجرين ومناهضة منطقة اليورو، وأحرز 29,7% من الأصوات، ما يمنحه 78 مقعدا في برلمان يضم 200.

وعلق بابيش في مؤتمر صحافي "نحن متحمسون. نشكر ناخبينا الـ1,5 مليون، هذا يتجاوز توقعاتنا، لأن حملة تشويه كبيرة طالتنا".

وأكد "نحن مستعدون للنضال من أجل مصالحنا في بروكسل فنحن جزء لا يتجزأ من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي"، داعيا الاتحاد إلى "التفكير" و"الكف عن الحديث عن أوروبا بسرعتين".

ولم يعط أي مؤشر على هوية الطرف الذي يعتزم تشكيل ائتلاف حكومي معه، ولكنه أكد أنه اقترح التفاوض مع جميع الأحزاب التي دخلت البرلمان و"أنا في انتظار ردها".

وتعتبر هذه العملية حساسة في برلمان يعد تسعة أحزاب، سارع اثنان بينها هما الحزب الأهلي الديمقراطي اليميني والحزب المسيحي الديمقراطي إلى إعلان رفض التفاوض مع بابيش.

وأكد رئيس الحزب الأهلي بيتر فيالا أن "آنو" يشمل "أشخاصا وعدوا بأمور كثيرة لا يمكنهم تحقيقها" فيما قال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي بافيل بيلوبراديك إنه لن ينضم "إلى حكومة فيها أشخاص يلاحقهم القضاء"، في إشارة إلى مشاكل بابيش مع القانون.

لكن ثلث الناخبين تقريبا أعطى، بحسب النتائج التي أعلنها مكتب الإحصاءات في وزارة الداخلية، صوته للثري المثير للجدل الذي كرر عشية التصويت التأكيد على رفضه استقبال اللاجئين ومعارضة منطقة اليورو لكنه لم يدع إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتشيكيا عضو في الاتحاد منذ 2004 لكنها احتفظت بعملتها الكورون.

وأتت بعد "آنو" ثلاثة أحزاب أحرزت نتائج متقاربة وهي الحزب الأهلي الديمقراطي بنسبة 11,3% وحزب القراصنة بـ10,8% وحزب "الحرية والديمقراطية المباشرة" بـ10,7%.

آراء متطرفة

وأحرز الحزب اليمين المتطرف برئاسة أوكامورا الذي يرفض بشدة الاندماج الأوروبي والهجرة هذه النتيجة مستفيدا من تيار سائد في دول أخرى في أوروبا الشرقية، وسبق أن تلقى دعم رئيسة حزب اليمين المتطرف الفرنسي "الجبهة الوطنية" مارين لوبان.

وفي حال تمكنه من التأثير على الحكومة التالية فقد تفقد تشيكيا موقعها كـ"أفضل مشاكسي أوروبا الشرقية" ضمن مجموعة فيسغراد التي تشمل كذلك بولندا والمجر وسلوفاكيا، التي غالبا ما تختلف مع بروكسل.

ورحب أوكامورا بجمع حزبه أكثر من نصف مليون صوت مكررا بعد نشر النتائج شبه النهائية أن هدفه هو "وقف أية أسلمة للجمهورية التشيكية" و"فرض تشدد مطلق إزاء الهجرة"، بل حتى الترويج لاستفتاء على مغادرة الاتحاد الأوروبي.

لكن المحلل في جامعة بالاكي في أومولوك بافيل سارادين اعتبر أن دخول هذا الحزب في التحالف الحكومي المقبل "قليل الترجيح".

في المقابل شهد الحزب الاشتراكي الديمقراطي برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بوهوسلاف سوبوتكا تراجعا حادا ولم يحرز أكثر من المرتبة السادسة مع 7,3% من الأصوات.

ولم يخف سوبوتكا استياءه أمام الصحافيين في المقر العام لحزبه وقال "كيف يعقل في الجمهورية التشيكية، وفيما يعيش البلد وضعا جيدا جدا واستقرارا وأمانا وبعد إحرازنا تطورا كبيرا في المجال الاجتماعي في السنوات الأربع الأخيرة، أن ينجذب الناس بازدياد إلى آراء متطرفة؟".

وعبر سوبوتكا في وقت سابق السبت عن القلق العميق على العلاقات مع الغرب في ظل الوضع السياسي الجديد. وقال بعد الإدلاء بصوته إن "الانتخابات ستقرر كذلك اتجاه بلدنا، وإن كنا سنبقى ضمن الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي في حال تعزيز موقع هؤلاء المتطرفين الساعين إلى إخراجنا من هذه البنى الضامنة لأمننا واستقرارنا وازدهارنا".

بالإضافة إلى ذلك، تأهلت أربعة أحزاب أخرى متجاوزة الحد الأدنى المطلوب البالغ 5% وهي الحزب الشيوعي بـ7,8% والمسيحيون الديمقراطيون بنسبة 5,8% و"توب 09" وحركة "رؤساء البلديات ومستقلون" (ستان) الوسطيان.

ديون كبرى

ورغم النجاح الاقتصادي لتشيكيا التي تعد 10,6 ملايين نسمة، ما زال الكثير من المواطنين يعانون من ديون كبرى ويعملون لساعات طويلة بأجور منخفضة، ويشعرون بأنهم متروكون لمصيرهم فيتحولون إلى الأحزاب المعادية للمؤسسات لتنفيس إحباطهم. ويؤيد عدد كبير من هؤلاء بابيش رغم دعوى قضائية بحقه بتهمة الاحتيال في ملف المساعدات الأوروبية.

وإزاء بطالة بلغ معدلها في أيلول/سبتمبر 3,8 بالمئة، فإن الاقتصاد التشيكي الذي يعتمد بدرجة كبيرة على تصدير السيارات، يتوقع أن ينمو بنسبة 3,6 هذا العام.

وقالت المتقاعدة إلينا كولاروفا بعد إدلائها بصوتها لصالح "آنو" "أعتقد أن سياسته هي في سبيل الشعب".

وكانت حركة "آنو" قد تولت مناصب مهمة في الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته من وسط اليسار، برئاسة الاشتراكي الديمقراطي بوهوسلاف سوبوتكا. وتولى بابيش وزارة المالية من 2014 حتى أيار/مايو الماضي.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 22/10/2017