استطلاعات الرأي: فوز كبير لتحالف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في الانتخابات التشريعية

أشارت أولى استطلاعات الرأي إلى فوز تحالف الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء الياباني المحافظ شينزو آبي في الانتخابات التشريعية المبكرة، بعد أن ركز في حملته الانتخابية على موقفه الحازم تجاه كوريا الشمالية عبر التعاون مع الولايات المتحدة. وبذلك يبقى آبي في السلطة حتى عام 2021، ما سيجعله يتجاوز الرقم القياسي في بقاء رئيس وزراء ياباني بالمنصب.

حقق رئيس الوزراء الياباني المحافظ شينزو آبي الأحد فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية المبكرة وفق أولى استطلاعات الرأي، ليشغل المنصب لولاية جديدة على رأس ثالث اقتصاد في العالم على خلفية تهديدات كوريا الشمالية.

ويتجه تحالف الحزب الليبرالي الديمقراطي (يمين) بزعامة آبي وحزب كوميتو (يمين وسط) إلى الفوز بـ311 مقعدا من أصل 465 في البرلمان، بحسب تقديرات قناة "تي بي إس" الخاصة استنادا إلى نتائج استطلاعات لدى الخروج من مكاتب الاقتراع بثت بعد الساعة 20,00 (11,00 ت غ).

وبذلك، يكسب رئيس الحكومة القومي رهانه ويبقى في السلطة حتى 2021 متجاوزا الرقم القياسي الذي سجله رئيس وزراء ياباني في البقاء في السلطة وكان حوالى ثماني سنوات.

وبهذه الغالبية المريحة، يتعزز في شكل أكبر موقف آبي الحازم حيال كوريا الشمالية التي سبق أن أطلقت صاروخين فوق الأرخبيل الياباني. ويؤيد آبي موقف الحليف الأمريكي القائم على إبقاء "كل الخيارات" مطروحة ضد بيونغ يانغ، بما فيها العسكري.

وقال يوشيهيسا يموري، الذي يدير شركة للبناء وأدلى بصوته في وسط طوكيو "أدعم موقف شينزو آبي في عدم الرضوخ لضغوط كوريا الشمالية". وأضاف: "أريد أن يواصل هذه الإرادة الحازمة عبر التعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وبالنسبة لي إنها نقطة مهمة في هذه الحملة".

وبعد حملة قصيرة استمرت 12 يوما وتركزت على كوريا الشمالية والقضايا الاقتصادية، جرت عمليات الاقتراع الأحد تحت أمطار غزيرة مع اقتراب إعصار قوي.

وإذا كانت الأحوال المناخية السيئة لم تؤثر في الجانب اللوجستي للانتخابات، فإنها قد تكون ساهمت في زيادة عدم المشاركة علما بأن اليابانيين يستطيعون الاقتراع قبل أيام عدة من موعد الاستحقاق. وقدر عدد الذين صوتوا قبل الأحد بـ21,4 مليون ياباني من أصل مئة مليون ما يشكل رقما قياسيا.

وأفاد آبي من معارضة ضعيفة تضم خصوصا حزبين أبصرا النور قبيل موعد الانتخابات.

وتوقعت "تي بي إس" أن يفوز حزب الأمل الذي أسسته رئيسة بلدية طوكيو يوريكو كويكي بخمسين مقعدا.

وحقق الحزب الديمقراطي الدستوري الجديد في اليابان نتيجة أفضل من المتوقع لكن تحالف آبي تقدم عليه في شكل كبير.

غالبية الثلثين

وقال المحلل السياسي ميكيتاتا ماسوياما، من المعهد الوطني للدراسات السياسية لوكالة فرانس برس إن "فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي ينبع بكل بساطة من عجز المعارضة عن تشكيل جبهة موحدة".

وبذلك، سيحافظ تحالف آبي على غالبية الثلثين في البرلمان على غرار مجلس الشيوخ. وهو شرط ضروري للدعوة إلى استفتاء يقترح مراجعة الدستور السلمي الذي فرضته الولايات المتحدة في 1947 بعد استسلام اليابان مع نهاية الحرب العالمية الثانية والذي تنص مادته التاسعة على التخلي عن الحرب "إلى الأبد".

ودعا آبي (63 عاما) الذي يواجه فضائح مرتبطة بالمحسوبية أثرت على شعبيته، وأضعفته هزيمة تاريخية لحزبه في الانتخابات البلدية في مدينة طوكيو، إلى هذه الانتخابات المبكرة في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي قبل عام من موعد الانتخابات.

لكن المفاجأة جاءت أيضا من كويكي التي صرحت بعد ساعات على الإعلان الرسمي عن الانتخابات المبكرة أنها ستقود حركة سياسية جديدة.

وهذه السيدة اليمينية البالغة من العمر 65 عاما، كانت نجمة تلفزيونية تملك حسا عاليا للحوار والوزيرة السابقة في حكومة آبي وقومية كذلك. وقد أنعشت ساحة سياسية يابانية نبضها ضعيف وسرعت إعادة تشكيلها.

وأدى ذلك إلى تفكك أكبر أحزاب المعارضة الحزب الديمقراطي مع انتقال عدد كبير من أعضائه إلى حزب الأمل، بينما أنشأ أحد أهم مسؤوليه يوكيو إيدانو المدافع عن جناحه اليساري "الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني".

لكن كويكي فقدت زخمها عندما قررت ألا تترشح في الاقتراع، في بلد يفرض فيه الدستور أن يكون رئيس الحكومة عضوا في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب.

وقالت كويكي إن "فترة الإعداد كانت قصيرة وكانت معركة صعبة جدا"، وذلك في تصريحات لوسائل إعلام مساء السبت قبل أن تتوجه إلى باريس للمشاركة في مؤتمر دولي لرؤساء البلديات حول تلوث المناخ.

وفي مواجهة شيخوخة السكان وانكماش يضر بالاقتصاد منذ عامين ونمو متعثر، يشدد آبي على ما حققته سياسته الاقتصادية من زيادة في الميزانية وسياسة نقدية ثابتة في مد السوق بالسيولة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 22/10/2017