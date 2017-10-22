اليابانيون يدلون بأصواتهم في انتخابات تشريعية يرجح فوز حزب رئيس الوزراء شينزو آبي فيها

توجه اليابانيون الأحد إلى مراكز الاقتراع، التي فتحت أبوابها تحت أمطار غزيرة في العاصمة وفي الجزء الأكبر من البلاد. ويصوت اليابانيون في انتخابات تشريعية مبكرة، ترجح استطلاعات الرأي أن يفوز فيها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

يصوت اليابانيون الأحد في انتخابات تشريعية مبكرة دعا إليها رئيس الوزراء شينزو آبي الذي يرجح فوزه فيها ليشغل المنصب لولاية جديدة على رأس ثالث اقتصاد في العالم بينما تواجه بلاده تهديدات كوريا الشمالية.

وبعد حملة قصيرة استمرت 12 يوما وتركزت على كوريا الشمالية والقضايا الاقتصادية، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها تحت أمطار غزيرة في العاصمة والجزء الأكبر من البلاد التي يفترض أن يضربها إعصار ترافقه رياح عاتية وأمطار غزيرة طوال النهار.

وهناك مخاوف كبيرة من أن يؤثر ذلك على نسبة المشاركة وإن كان عدد كبير من اليابانيين الذين بلغوا السن القانونية للانتخاب وعددهم حوالي مئة مليون، صوتوا مسبقا وهو أمر ممكن إجراؤه قبل أيام من الانتخابات.

بدء عملية التصويت في الانتخابات التشريعة في اليابان

ويبدو أن رئيس الحكومة القومي في طريقه لكسب رهانه والبقاء في السلطة حتى 2021 أي إلى ما بعد دورة الألعاب الأولمبية التي ستجرى في طوكيو 2020. وفي حال حدث ذلك، سيتجاوز الرقم القياسي الذي سجله رئيس وزراء ياباني في البقاء في السلطة وكان حوالي ثماني سنوات من قبل.

ويرى المحللون أن مشاركة ضئيلة ستعود بالفائدة على رئيس الوزراء الذي يبدو ناخبوه المحافظون أكثر تصميما على إبقائه في السلطة.

وقال يوشيهيسا يموري الذي يدير شركة للبناء وأدلى بصوته في وسط طوكيو "أدعم موقف شينزو آبي في عدم الرضوخ لضغوط كوريا الشمالية". وأضاف "أريد أن يواصل هذه الإرادة الحازمة عبر التعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وبالنسبة لي إنها نقطة مهمة في هذه الحملة".

ويتوقع المحللون فوز تحالف الحزب الليبرالي الديمقراطي اليميني بقيادة آبي وحزب كوميتو بحوالي 300 مقعد من أصل 465 في مجلس النواب.

ويتنافس تحالف آبي مع حزب الأمل اليميني أيضا الذي أسسته رئيسة بلدية طوكيو يوريكو كويكي التي تتمتع بشخصية قوية، والحزب الديمقراطي الدستوري (يسار الوسط) اللذين تأسسا مؤخرا. ويتوقع أن يحصل كل منهما على خمسين مقعدا.

وفي اليوم الأخير من الحملة، تعهد آبي حماية اليابانيين. وقال أمام حشد في وسط اليابان تحدى الأمطار الغزيرة مع تقدم إعصار باتجاه الأرخبيل إن "التحالف الحاكم (...) هو القادر على حماية حياة الناس والدفاع عن أسلوب حياة سعيدة"، ملمحا بذلك إلى كوريا الشمالية التي تريد "إغراق" الأرخبيل وأطلقت صواريخها فوقه مرتين.

من جهتها، قالت كويكي في خطاب السبت "يجب ألا نبقى على وضعنا القائم في السياسة المتراخية التي لم تتمكن من إجراء إصلاحات كبيرة وضرورية".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 22/10/2017