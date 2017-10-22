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أوروبا

بريطانيا: أنباء عن وجود مسلح يحتجز رهائن وسط البلاد

© أ ف ب/ أرشيف | عناصر من الشرطة البريطانية

نص فرانس 24

آخر تحديث : 22/10/2017

قالت الشرطة البريطانية الأحد، إنها تتعامل مع "واقعة" في ساحة ترفيهية في نانيتون بوسط إنكلترا. ووردت أنباء عن وجود مسلح احتجز رهائن في المجمع الترفيهي الذي يضم دار سينما وقاعة بولينج.

قالت الشرطة البريطانية الأحد، إنها تتعامل مع "واقعة" في ساحة ترفيهية في نانيتون بوسط إنكلترا وطلبت من الناس تجنب المنطقة.

وأكدت الشرطة أن هذه الحادثة ليس لها صلة "بأي نشاط إرهابي".
 

الشرطة البريطانية تقول إنها تتعامل مع "واقعة" وأنباء عن وجود مسلح

ولم تورد شرطة وارويكشاير في وسط إنكلترا مزيدا من التفاصيل على حسابها على تويتر، لكن تدوينات غير مؤكدة على مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى وجود مسلح احتجز رهائن في المجمع الترفيهي الذي يضم دار سينما وقاعة بولينج.

وكان شهود قد قالوا لمحطة سكاي نيوز في وقت سابق إن مسلحا احتجز أشخاصا رهائن في صالة للبولينج بالمجمع. ولم تؤكد الشرطة هذه التقارير.
 

وأظهرت صور نشرت على تويتر وجود عدة مركبات تابعة للشرطة قرب المجمع. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطرق المؤدية له قد أغلقت.

فرانس24 / رويترز

نشرت في : 22/10/2017

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