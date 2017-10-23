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الشرق الأوسط

تيلرسون يصل إلى بغداد للقاء رئيسي الجمهورية والحكومة العراقيين

© أ ف ب | عناق بين وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ورئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي خلال لقائهما في الرياض في الثاني والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 23/10/2017

وصل الاثنين وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة غير معلنة، سيلتقي خلالها رئيسي الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الحكومة حيدر عبادي.

وصل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الاثنين إلى بغداد في زيارة غير معلنة، سيلتقي خلالها رئيسي الجمهورية والحكومة العراقيين.

وتأتي هذه الزيارة بعدما ردت الحكومة العراقية مبدية استغرابها من تصريحات لتيلرسون غداة لقائه حيدر العبادي في الرياض، ودعوته "جميع المقاتلين الأجانب" و"الميليشيات الإيرانية" للعودة إلى بلادهم.

وورد في بيان للحكومة العراقية نقلا عن "مصدر مقرب من رئيس الوزراء" أن العبادي أعرب عن "استغرابه من التصريحات المنسوبة لوزير الخارجية الأمريكي حول الحشد الشعبي"، مؤكدا أنه "لا يحق لأي جهة التدخل في الشأن العراقي".

وتابع المصدر أن "المقاتلين في صفوف هيئة الحشد الشعبي هم عراقيون وطنيون قدموا التضحيات الجسام للدفاع عن بلادهم وعن الشعب العراقي".

وتضم قوات الحشد الشعبي فصائل ذات غالبية شيعية مدعومة من إيران، تعد أكثر من 60 ألف مقاتل وتشكلت في العام 2014 بعد فتوى جهادية من أكبر مرجعية شيعية لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 23/10/2017

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