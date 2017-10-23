اليابان: تحالف رئيس الوزراء آبي يعزز أغلبيته ويحصد نحو ثلثي مقاعد البرلمان

حقق تحالف الحزب الليبرالي الديمقراطي اليميني بقيادة رئيس الوزراء الياباني الحالي شينزو آبي وحزب كوميتو المنتمي ليمين الوسط فوزا كبيرا بالانتخابات التشريعية التي أجريت أمس الأحد. وحصد التحالف الحاكم نحو ثلثي مقاعد البرلمان، وفقا لتقديرات شبه نهائية. وبعيد إعلان النتائج، أجرى رئيس الوزراء الياباني اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفقا خلاله على العمل معا لزيادة الضغط على كوريا الشمالية.

يبدأ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاثنين ولاية جديدة يعتمد فيها على أغلبية مريحة جدا انبثقت عن الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في البلاد أمس الأحد.

وتفيد تقديرات شبه كاملة نشرتها الاثنين قناة "ان اتش كي" أن التحالف الذي يتألف من الحزب الليبرالي الديمقراطي اليميني بقيادة آبي وحزب كوميتو (يمين الوسط) سيشغل 312 على الأقل من مقاعد مجلس النواب التي يبلغ عددها 465، أي أغلبية الثلثين.

وبهذا الفوز، يعزز آبي شرعية موقفه الحازم حيال كوريا الشمالية التي أطلقت صاروخين عبرا أجواء الأرخبيل. وهو يؤيد موقف حليفه الأمريكي بإبقاء "كل الخيارات" مطروحة ضد بيونغ يانغ، بما في ذلك الخيار العسكري.

وقال آبي مساء الأحد عبر التلفزيون إن أولى مهماته ستكون "التحرك بحزم حيال كوريا الشمالية (...) أريد تعزيز قوتنا الدبلوماسية بعد الثقة التي حصلنا عليها".

آبي وترامب يتحادثان هاتفيا حول الملف الكوري الشمالي

من جانبه، قال ياسوتوشي نيشيمورا نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني اليوم الاثنين إن رئيس الوزراء شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا على العمل سويا لزيادة الضغط على كوريا الشمالية.

وتحدث آبي وترامب عبر الهاتف بعد أن حقق الائتلاف الحاكم لرئيس الوزراء فوزا كبيرا في الانتخابات أمس الأحد.

وقال نيشيمورا للصحافيين إن آبي وترامب يخططان للعب الغولف معا يوم الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني عندما يقوم ترامب بأول زيارة له لليابان.

وآبي (63 عاما) الذي يحكم منذ نهاية 2012 بعد توليه المنصب لمرة أولى فشل فيها في 2006-2007 يمكن أن يبقى في القيادة حتى 2021، ليصبح رئيس الحكومة الذي شغل هذا المنصب لأطول فترة في تاريخ اليابان.

ويفترض أن تسمح الأغلبية التي يتمتع بها آبي في مجلسي البرلمان بالدعوة إلى استفتاء حول تعديل الدستور السلمي الذي أملته الولايات المتحدة في 1947 بعد استسلام اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية وتنص المادة التاسعة منه على التخلي عن الحرب "إلى الأبد".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 23/10/2017