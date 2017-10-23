نواب البرلمان الكاتالوني يتوعدون بحملة عصيان مدني في حال تسلمت مدريد إدارة الإقليم

أعلن النواب المتشددون في برلمان كاتالونيا الاثنين عقد جلسة بحضور كافة الأعضاء اعتبارا من الخميس، متوعدين بتنظيم حملة عصيان مدني في حال تسلمت مدريد إدارة الإقليم بعد تصويت مجلس الشيوخ الجمعة.

هدد النواب المتشددون في كاتالونيا الاثنين بتنظيم حملة من العصيان المدني واسعة النطاق في حال تسلمت مدريد إدارة الإقليم الجمعة وذلك فيما لا يلوح في الأفق أي تقارب لتفادي التصعيد.

كما أعلن القادة الاستقلاليون، وهم يشكلون غالبية في البرلمان الكاتالوني، عن عقد جلسة بحضور كامل الأعضاء اعتبارا من الخميس، وذلك عشية تسلم مدريد إدارة الإقليم بعد تصويت مجلس الشيوخ الجمعة.

وقال المتحدث باسم تكتل الغالبية في الإقليم المحلي لويس كوروميناس إن الجلسة التي يمكن أن تستمر حتى الجمعة تهدف إلى تحليل "التعدي المؤسساتي" الذي يتهم الانفصاليون حكومة ماريانو راخوي المحافظ بالقيام به.

وهدد الانفصاليون في حال تطبيق هذه الإجراءات بالتصويت على إعلان أحادي للاستقلال في البرلمان الكاتالوني. في موازاة ذلك، لوح حزب اليسار المتطرف في كاتالونيا الاثنين بتنظيم حملة "عصيان مدني شامل" في حال تولت مدريد إدارة المؤسسات العامة بحلول نهاية الأسبوع.

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وصرح الحزب الحليف الرئيسي في الائتلاف الحاكم في كاتالونيا أن قرار مدريد هو "أسوأ عدوان" على كاتالونيا منذ حكم الديكتاتور فرنشيسكو فرانكو (1939-1975) الذي جرد الإقليم من حكمه الذاتي. وحذر الحزب في بيان أن "هذا العدوان" سيقابل برد "على هيئة عصيان مدني شامل".

وأكدت هيئة الإطفاء العضو في الجمعية الوطنية الكاتالونية الاثنين أنها لن تعترف بأي سلطة غير "رئيسنا وحكومتنا وبرلماننا". وقال عضو في الهيئة رفض الكشف عن هويته "إذا اعترض متظاهرون طريقا وطلب منا فتحه فمن المرجح ألا نتدخل".

كما دعت هيئات طلابية إلى الإضراب اعتبارا من الاثنين في برشلونة.

"الدفاع بشكل سلمي"

قررت حكومة مدريد السبت تفعيل المادة 155 من الدستور، وهو إجراء بحاجة إلى تصويت مجلس الشيوخ حيث يتمتع راخوي بالغالبية. وتتيح هذه المادة اتخاذ إجراءات لتولي إدارة المؤسسات في الإقليم وتشمل إقالة الحكومة الانفصالية وتولي السيطرة على البرلمان ووسائل الإعلام الرسمي.

وستؤدي الإجراءات التي يقترحها راخوي إلى تعليق بحكم الأمر الواقع للحكم الذاتي في كاتالونيا الفخورة بثقافتها ولغتها وحكمها الذاتي الذي استعادته إثر وفاة فرانكو.

يشدد المحافظون الإسبان على أن الأمر يتعلق بـ"إعادة الديمقراطية" إلى الإقليم حيث يعاني السكان من انقسام عميق حول الاستقلال وبتنظيم انتخابات خلال مهلة ستة أشهر.

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لكن الانفصاليين يرون أن الحكومة الإسبانية تمارس "عنفا مؤسساتيا لا سابق له"، وأن الأمر يقتضي "الدفاع بشكل سلمي" عن المؤسسات في كاتالونيا التي يبلغ عدد سكانها 7,5 مليون نسمة وتشكل 19% من إجمالي الناتج الداخلي في إسبانيا.

في مدريد، أقرت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سورايا ساينز دي سانتاماريا بأن أي تقارب أو اتصال لم يحصل منذ إعلان الإجراءات السبت. وذكرت بأنه بوسع بيغديمونت إذا شاء التحدث أمام مجلس الشيوخ الذي ستبدأ جلساته اعتبارا من الثلاثاء.

لكنها حذرت من أن الرئيس الانفصالي للإقليم كارلس بيغديمونت لن تعود له أي سلطة السبت بمجرد أن يصوت مجلس الشيوخ على تعليق الحكم الذاتي في الإقليم. وقالت دي سانتاماريا لإذاعة "أوندا سيرو" "لن يعود له توقيع أو يكون بإمكانه اتخاذ قرارات ذات أهمية كما أنه لن يعود يتلقى راتبه".

لكنها لم تحدد ماهية الإجراءات الملموسة التي ستتخذها مدريد في حال رفض بيغديمونت (54 عاما) الصحافي السابق الذي يحكم الإقليم منذ مطلع 2016 الامتثال للأوامر.

يقول محافظون واشتراكيون، إن تنظيم انتخابات محلية ربما يكون السبيل لتفادي تولي مدريد إدارة الإقليم ودعوا الإدارة المحلية إلى التراجع عن موقفها. لكن المتحدث باسم الحكومة الكاتالونية جوردي تورول أعلن الأحد أنه لا يعتزم القيام بذلك إذ يخشى تصعيدا في الداخل.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 23/10/2017