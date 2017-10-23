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الشرق الأوسط

تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في كردستان العراق لعدم وجود مرشحين

© أ ف ب | معلقة في مناسبة الاستفتاء على استقلال كردستان العراق / 24 أيلول/سبتمبر 2017

فيديو وسيم الدالي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 23/10/2017

أعلنت اللجنة الانتخابية في إقليم كردستان العراق الاثنين تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب عدم وجود مرشحين.

قال اليوم الاثنين رئيس اللجنة الانتخابية في إقليم كردستان العراق هندرين محمد إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لن تنظم كما هو مقرر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني وذلك لأن الأحزاب السياسية لم تقدم مرشحين.

وأكد عضو كردي بالبرلمان طلب التحفظ على هويته أن الأحزاب لم تتمكن من التركيز على الانتخابات بسبب الاضطرابات التي أعقبت استفتاء أجري يوم 25 سبتمبر/أيلول على استقلال الأكراد. وتعارض السلطات في بغداد فضلا عن إيران وتركيا المجاورتين الاستفتاء الذي أظهر تأييد الأغلبية للاستقلال.

مداخلة عمار حميداوي بشأن تأجيل الانتخابات في كردستان العراق

وفي الأسبوع الماضي انتزعت القوات العراقية السيطرة على مدينة كركوك وأراض أخرى يطالب بها الأكراد ردا على الاستفتاء، وهو ما شكل ضربة قوية لرئيس حكومة كردستان العراق مسعود بارزاني.

وقال هندرين محمد إن اللجنة الانتخابية سترفع الأمر إلى البرلمان لتحديد موعد جديد. وانتهت المهلة المحددة للتقدم بمرشحين الأسبوع الماضي وجرى تمديدها حتى اليوم الاثنين.

وتابع أن من المتوقع أن تواصل رئاسة الإقليم الحالية التي يتولاها بارزاني منذ 2005 والبرلمان الذي انتخب في 2013 العمل حتى إجراء انتخابات جديدة. ودفعت خسارة كركوك حزب جوران (حركة التغيير) المعارض للمطالبة باستقالة برزاني. ويدعم الحزب حق الأكراد في تقرير المصير لكنه عارض إجراء الاستفتاء يوم 25 سبتمبر/ أيلول قائلا إن التوقيت غير مناسب.

 

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 23/10/2017

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