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رياضة

جوائز فيفا: زين الدين زيدان ينال جائزة أفضل مدرب للعام 2017

© أ ف ب / أرشيف | زين الدين زيدان

نص فرانس 24

آخر تحديث : 23/10/2017

أحرز الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني الاثنين جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل مدرب لسنة 2017. ويأتي تتويج زيدان بهذه الجائزة للعام الثاني على التوالي.

نال الاثنين الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني في لندن جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل مدرب للعام 2017.

وتفوق زيدان على الإيطاليين أنطونيو كونتي مدرب تشلسي بطل إنكلترا وماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس بطل إيطاليا.

زيدان لدى تعيينه مدربا لريال مدريد في مطلع يناير/كانون الثاني 2016

ويتوج زيدان بهذه الجائزة للعام الثاني على التوالي بعد أن قاد ريال إلى لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وكان زيدان قد خاض في نهاية الأسبوع الماضي مباراته الرقم 100 على رأس الجهاز الفني للنادي الملكي، وهو قاده منذ مطلع عام 2016 إلى سبعة ألقاب من أصل تسعة ممكنة: دوري أبطال أوروبا مرتين، ولقب الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 2012، وكأس العالم للأندية، والكأس السوبر الأوروبية مرتين، والكأس السوبر الإسبانية.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 23/10/2017

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