الدوري الفرنسي: تعادل مرسيليا وباريس سان جرمان في مباراة مثيرة شهدت طرد نيمار

تمكن فريق باريس سان جرمان لكرة القدم من إدراك تعادل "ثمين" بهدفين أمام غريمه ومضيفه مرسيليا في مباراة جمعتهما أمس الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم. واستطاع المهاجم أدينسون كافاني تسجيل هدف التعادل لفريقه في الوقت بدل الضائع في مباراة مثيرة شهدت طرد النجم البرازيلي نيمار.

استطاع المهاجم الأوروغوياني أدينسون كافاني تجنيب فريقه باريس سان جرمان الأحد هزيمته الأولى أمام مضيفه وغريمه مرسيليا منذ 2011، بإدراكه التعادل 2-2 في الوقت بدل الضائع من المباراة التي شهدت طرد زميله البرازيلي نيمار، في المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وبدا مرسيليا في طريقه لحسم المباراة لصالحه للمرة الأولى منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2011 (3-صفر)، وذلك بعدما كان متقدما على لاعبي المدرب الإسباني أوناي إيمري حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بينما الضيوف يلعبون بنقص عددي بعد طرد نيمار في الدقيقة 87 لنيله البطاقة الصفراء الثانية.

إلا أن كافاني استغل وجود النجم السابق لبرشلونة الإسباني خارج الملعب لينفذ ركلة حرة سجل منها هدف التعادل وأنقذ فريقه من هزيمته الأولى لهذا الموسم، رافعا رصيده الشخصي لتسعة أهداف.

باريس سان جرمان في الصدارة

وعلى رغم إهداره نقطتين للمرة الثانية هذا الموسم، بقي سان جرمان في الصدارة بفارق أربع نقاط عن موناكو حامل اللقب، ما دفع كافاني إلى الشعور بالارتياح حيال مساهمته الثمينة، قائلا في حديث لشبكة "كانال بلوس" الرياضية "إنه هدف هام للغاية نظرا لمجريات المباراة. كنا ندرك بأننا سنواجه صعوبة في اللعب هنا بسبب الأجواء...".

وأكد "إنها نقطة هامة. يجب مواصلة المشوار، ثمة الكثير من الأمور التي يجب متابعتها، الطريق ما زال طويلا ويجب مواصلة العمل. هذه هي كرة القدم، هناك مباريات صعبة لكن يجب أن تقدم كل شيء".

هدف سابع لنيمار مع باريس سان جرمان

وكان فريق المدرب رودي غارسيا الذي حافظ على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة الخامسة تواليا، البادئ بالتسجيل في الدقيقة 16 عبر البرازيلي لويز غوستافو بتسديدة من حوالى 25 مترا، لكن سان جرمان رد في الدقيقة 33 بالهدف السابع لنيمار في الدوري الفرنسي هذا الموسم والذي جاء بعد تمريرة من أدريان رابيو وبمساعدة القائم.

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 78 عندما بدا مرسيليا في طريقه لفوزه السادس هذا الموسم بتقدمه عبر فلوران توفان الذي وصلته الكرة عبر الكاميروني كلينتون نجي إثر ركلة ركنية، وتعززت هذه الإمكانية بعد طرد نيمار إثر حصوله على إنذار ثان بعدما حاول أن يحصل حقه بيده من الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس فنال الإنذار الثاني في غضون دقيقتين.

لكن كافاني قال كلمته في الوقت القاتل وأكد أنه ما زال مؤثرا جدا في الفريق رغم قدوم نيمار وكيليان مبابي.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 23/10/2017