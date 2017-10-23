نيجيريا: مقتل 13 شخصا في ثلاث هجمات نفذتها انتحاريات بشمال شرق البلاد

أفادت مصادر أمنية نيجيرية مساء الأحد، بمقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة 16 آخرين في ثلاث هجمات انتحارية نفذتها نساء في مدينة مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو بشمال شرق البلاد. واستهدف التفجير الأول مطعما صغيرا، بينما استهدف الثاني مدخل مخيم للاجئين، أما الانتحارية الثالثة فلم يعمل حزامها بشكل كامل.

قتل 13 شخصا وأصيب 16 آخرون بجروح عندما فجرت ثلاث انتحاريات أنفسهن مساء الأحد في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو بشمال شرق نيجيريا.

وقال مصدر عسكري اشترط عدم ذكر اسمه إن "امرأة فجرت حزامها الناسف الساعة 21,45 (20,45 بتوقيت غرينتش) أمام مطعم صغير في الشارع، ما أدى إلى مقتل 13 شخصا".

وأضاف "بعد دقائق فجرت إمرأة أخرى نفسها في الحي نفسه أمام مدخل مخيم للاجئين".

أما الانتحارية الثالثة التي لم يعمل حزامها بشكل كامل فلم تؤد إلى سقوط ضحايا.

وقد أكد مصدر في إحدى الميليشيات التي تعمل في المدينة إلى جانب الجيش لمكافحة جماعة "بوكو حرام" الجهادية، حصول الهجمات الانتحارية الثلاث، مشيرا إلى أن التفجيرين الأول والثاني أديا إضافة للقتلى إلى سقوط 16 جريحا.

وشرح المصدر العسكري أن تحذيرا كان قد أطلق في وقت سابق الأحد في مايدوغوري بعد أن "شوهد العديد من أفراد مجموعة "بوكو حرام" وهم يتجولون حول المدينة".

ولم ترغب سلطات الإغاثة النيجيرية في الإدلاء ببيانات رسمية، نظرا لحصول التفجيرات الانتحارية في وقت متأخر، لكنها أكدت أنها ستفعل ذلك صباح الاثنين.

وأدى تمرد "بوكو حرام" الذي بدأ في شمال شرق نيجيريا وامتد إلى تشاد والكاميرون والنيجر إلى مقتل أكثر من عشرين ألف شخص ونزوح 2,6 مليون آخرين.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 23/10/2017