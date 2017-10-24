ألمانيا: اليمين المتطرف يعود للمرة الأولى إلى البرلمان منذ 1945

يشارك حوالي مئة نائب من اليمين المتطرف للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية في مجلس النواب الألماني. وسبق لحزب "البديل من أجل ألمانيا" أن خرق العديد من المحرمات الوطنية خلال حملته خصوصا تنديده بالتعويضات عن جرائم النازية.

في استعراض غير مسبوق للقوة منذ 1945، يشارك نحو مئة نائب من اليمين المتطرف للمرة الأولى في البرلمان الألماني المنتخب حديثا.

عند الساعة 09,00 ت غ، بدأت الجلسة الافتتاحية للبوندستاغ الذي تشكل إثر الانتخابات التشريعية في 24 أيلول/سبتمبر الماضي.

وفاز الحزب المحافظ الذين تقوده المستشارة أنغيلا ميركل في الاقتراع، لكنه سجل أسوأ نتيجة منذ العام 1949 ما يضع المستشارة في موقع ضعيف في مستهل ولايتها الرابعة.

وتواجه ميركل دخول حزب "البديل من أجل ألمانيا" المعادي للمهاجرين إلى البرلمان بعد حصوله على 12,6% من الأصوات في أواخر أيلول/سبتمبر، ما شكل سابقة لحزب من هذا النوع في تاريخ البلاد لما بعد الحرب العالمية الثانية، مغتنما استياء الناخبين من وصول أكثر من مليون طالبي لجوء إلى البلاد.

قوة ثالثة

بات نواب اليمين المتطرف (92 نائبا) القوة السياسية الثالثة في مجلس النواب الجديد وستكون أصواتهم محط أنظار الرأي العام.

تهدف الجلسة الافتتاحية خصوصا إلى انتخاب الرئيس الجديد للمجلس، المحافظ فولفغانغ شويبله الذي يحظى بتأييد كبير من مختلف الأحزاب.

وكانت ميركل قد أقنعت شويبله بالتخلي عن منصبه على رأس وزارة المالية مبررة ذلك بحاجتها إلى رجل بمكانته لإدارة النقاشات في المجلس والتي من المتوقع أن تكون عاصفة مع قدوم اليمين المتطرف.

كما تم بذل كل الجهود لتفادي أن يلقي نائب من اليمين المتطرف كلمة الافتتاح. فهذه المهمة منوطة بالعضو الأكبر سنا وكان من المفترض أن تعود هذه المرة إلى النائب من حزب "البديل من أجل ألمانيا" فولفغانغ فون غوتفريد (77 عاما).

لكن النائب من المشككين في محرقة اليهود. ولقطع الطريق عليه غير البرلمان الألماني قواعده. وبالتالي لم يعد أكبر النواب سنا بل النائب الذي يظل في المقعد لأطول فترة هو الذي يلقي الكلمة. لذلك سيلقي نائب ليبرالي في الـ76 الكلمة الافتتاحية.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة الأولى نقاشا حول انتخاب نواب الرؤساء.

ويحق لحزب "البديل من أجل ألمانيا" شغل مثل هذا المنصب بما أنه كتلة نيابية. لكن الأحزاب الأخرى تعارض مرشحه ألبريشت غلاسر بسبب مواقفه تجاه الإسلام الذي يشير إليه بأنه "عقيدة" لا تشملها حرية الديانة التي يضمنها الدستور.

يشكل وصول اليمين المتطرف إلى البرلمان صدمة لقسم كبير من الرأي العام الألماني مازال يعيش تحت وطأة هواجس النازية.

كما لا يريد أي حزب الجلوس بشكل دائم إلى جانب نواب اليمين المتطرف في يمين القاعة وخلال الجلسة الافتتاحية سيخصص هذا المكان للحزب الليبرالي.

"شن الحرب على ميركل"

سبق لليمين المتطرف أن خرق العديد من التابوهات الشائكة خلال حملته خصوصا تنديده بالتعويضات عن جرائم النازية.

كما تعهد أحد أبرز مسؤوليه في البرلمان ألكسندر غولاند "شن الحرب على ميركل". أما زميلته أليس فيدل فتريد تشكيل لجنة تحقيق نيابية في استقبال اللاجئين.

لكن هذا الحزب يشهد انقسامات حتى في صفوفه. فإحدى المسؤولات فيه فراوكه بيتري استقالت مؤخرا منددة بالتطرف "القومي" للحزب.

وعبر يوزف شوستر رئيس الجالية اليهودية عن قلقه. وقال "لا أستبشر خيرا، أقولها بصراحة". وتابع في مقال في صحيفة "يوديشه الغيماينه" أنه "من المقلق معرفة أن البرلمان بات فيه أشخاص يريدون إخفاء الماضي النازي ويؤلبون الرأي العام ضد المسلمين وطالبي اللجوء".

وتظاهر آلاف الأشخاص الأحد في برلين ضد دخول اليمين المتطرف إلى البرلمان.

في الوقت الحالي لن يكون أمام البرلمان مهام كبيرة لأن الحكومة الحالية برئاسة ميركل ستتولى الثلاثاء رسميا "تسيير الأعمال" إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وبدأت محادثات صعبة في هذا الصدد بين ثلاثة تشكيلات لكل منها برنامج يختلف كثيرا عن الأخيرين وهم المحافظون بزعامة ميركل والليبراليون وحزب الخضر.

ويتوقع أن تستمر المحادثات حتى نهاية العام الحالي وربما تتواصل في 2018.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 24/10/2017