"راديو كاتالونيا"... الإذاعة الكاتالونية التي تتحدى مدريد

"راديو كاتالونيا" مقاومة من نوع آخر لتأييد استقلال إقليم كاتالونيا عن الحكومة المركزية. فالإذاعة التي يشرف عليها المجلس السمعي البصري الكاتالوني تدرك جيدا بأنه في حال تطبيق المادة 155 ستصبح المحطة تحت سيطرة مدريد. ريبورتاج موفدو فرانس24 إلى برشلونة كارينا شابور وأورور دوبوي.

في كاتالونيا هناك مقاومة من نوع آخر لتأييد الاستقلال، مقاومة وسائل الإعلام العامة الكاتالونية التي تدافع عن بقائها رغم أنها تدرك أنها بتطبيق المادة 155 ستخسر هذه الوسائل استقلاليتها أيضا كالإقليم و ستصبح تحت وصاية الحكومة المركزية.

إذاعة "راديو كاتالونيا" واحدة من هذه الوسائل، يشرف عليها المجلس السمعي والبصري الكاتالوني، لكن العاملين فيها يدركون جيدا بأنه في حال طبقت المادة 155 بحذافيرها ستصبح المحطة تحت سيطرة مدريد.

ويقول مدير "راديو كاتالونيا" ساول غورديلو في ريبورتاج على فرانس24: "ما هو مؤكد هو أننا لن نتخلى عن وظائفنا، ولن نخاف بسبب مادة من الدستور لم تنفذ، وسيكون تنفيذها أمرا معقدا، وسيعتبر فضيحة للديمقراطية".

فرانس24

نشرت في : 24/10/2017