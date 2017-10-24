الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

قراءة في الصحافة العالمية

السيسي في باريس: انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية الفرنسية؟

للمزيد

حوار

السيسي في حوار حصري مع فرانس24: "لا وجود لمعتقلين سياسيين في مصر"

للمزيد

النقاش

زيارة تيلرسون للسعودية وقطر : بين احتواء إيران وحوار الطرشان

للمزيد

حدث اليوم

السودان : هل تغرد المعارضة خارج السرب؟

للمزيد

رياضة 24

الدوري الفرنسي.. أولمبيك مرسيليا يضيع فوزا محققا أمام باريس سان جرمان في اللحظات الأخيرة

للمزيد

رياضة 24

دوري أبطال أفريقيا.. نهائي عربي خالص بين الوداد البيضاوي والأهلي المصري

للمزيد

وقفة مع الحدث

الخليج العربي.. أي نتائج لزيارة تيلرسون ؟

للمزيد

ريبورتاج

المبيدات الحشرية "المسرطنة".. جدل في الغرب حول حظرها

للمزيد

ضيف اليوم

فرنسا: زيارة السيسي وتساؤلات حول حقوق الإنسان في مصر

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أوروبا

"راديو كاتالونيا"... الإذاعة الكاتالونية التي تتحدى مدريد

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

فيديو خديجة حديد

نص فرانس 24

آخر تحديث : 24/10/2017

"راديو كاتالونيا" مقاومة من نوع آخر لتأييد استقلال إقليم كاتالونيا عن الحكومة المركزية. فالإذاعة التي يشرف عليها المجلس السمعي البصري الكاتالوني تدرك جيدا بأنه في حال تطبيق المادة 155 ستصبح المحطة تحت سيطرة مدريد. ريبورتاج موفدو فرانس24 إلى برشلونة كارينا شابور وأورور دوبوي.

في كاتالونيا هناك مقاومة من نوع آخر لتأييد الاستقلال، مقاومة وسائل الإعلام العامة الكاتالونية التي تدافع عن بقائها رغم أنها تدرك أنها بتطبيق المادة 155 ستخسر هذه الوسائل استقلاليتها أيضا كالإقليم و ستصبح تحت وصاية الحكومة المركزية.

إذاعة "راديو كاتالونيا" واحدة من هذه الوسائل، يشرف عليها المجلس السمعي والبصري الكاتالوني، لكن العاملين فيها يدركون جيدا بأنه في حال طبقت المادة 155 بحذافيرها ستصبح المحطة تحت سيطرة مدريد.

ويقول مدير "راديو كاتالونيا" ساول غورديلو في ريبورتاج على فرانس24: "ما هو مؤكد هو أننا لن نتخلى عن وظائفنا، ولن نخاف بسبب مادة من الدستور لم تنفذ، وسيكون تنفيذها أمرا معقدا، وسيعتبر فضيحة للديمقراطية".

فرانس24

نشرت في : 24/10/2017

  • كاتالونيا

    نواب البرلمان الكاتالوني يتوعدون بحملة عصيان مدني في حال تسلمت مدريد إدارة الإقليم

    للمزيد

  • كاتالونيا

    كاتالونيا: قادة الكتل البرلمانية يعقدون اجتماعا لدعوة النواب إلى دورة جديدة في تحد لقرارات مدريد

    للمزيد

  • كاتالونيا

    رئيس إقليم كاتالونيا: إجراءات الحكومة الإسبانية "لا تحترم دولة القانون"

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي