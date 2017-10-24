الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

فرنسا - مصر : بين المعادلة الداخلية والإقليمية

للمزيد

حدث اليوم

الحشد الشعبي : تضارب في المقاربة العراقية والأمريكية؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

السيسي في باريس: انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية الفرنسية؟

للمزيد

حوار

السيسي في حوار حصري مع فرانس24: "لا وجود لمعتقلين سياسيين في مصر"

للمزيد

النقاش

زيارة تيلرسون للسعودية وقطر : بين احتواء إيران وحوار الطرشان

للمزيد

حدث اليوم

السودان : هل تغرد المعارضة خارج السرب؟

للمزيد

رياضة 24

الدوري الفرنسي.. أولمبيك مرسيليا يضيع فوزا محققا أمام باريس سان جرمان في اللحظات الأخيرة

للمزيد

رياضة 24

دوري أبطال أفريقيا.. نهائي عربي خالص بين الوداد البيضاوي والأهلي المصري

للمزيد

وقفة مع الحدث

الخليج العربي.. أي نتائج لزيارة تيلرسون ؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

فيتو روسي تاسع يعطل تمديد تحقيق أممي حول الأسلحة الكيميائية السورية

© أ ف ب/أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 24/10/2017

لجأت روسيا للمرة التاسعة لحق الفيتو في مجلس الأمن الدولي، لتعطيل مشروع قرار أمريكي يهدف لتمديد مهمة لجنة تحقق في استخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب الدائرة في سوريا منذ نحو 6 أعوام، والجهات التي تقف وراءها.

لتاسع مرة منذ بدء الحرب الدائرة في سوريا، استخدمت روسيا الثلاثاء حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة من شأنه أن يمدد لفترة سنة مهمة لجنة تحقق حول الجهات التي تقف وراء هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا.

ومن المقرر أن تصدر اللجنة في 26 تشرين الأول/أكتوبر تقريرها حول الهجوم الذي استهدف بغاز السارين في 4 نيسان/أبريل مدينة خان شيخون الصغيرة الواقعة في شمال سوريا.

ويمكن أن يتضمن التقرير اتهاما للنظام السوري بالتورط في هذا الهجوم الذي أوقع 83 قتيلا بحسب الأمم المتحدة.

وآخر مرة استخدمت فيها روسيا هذا الحق لحماية حليفها السوري كانت في شهر نيسان/أبريل الماضي لتعطيل مشروع أممي يطالب النظام السوري بالتعاون مع التحقيق حول هجوم يتهم فيه باستخدام أسلحة كيميائية.

ويطلب من الحكومة السورية أن تقدم معلومات وافية عن عملياتها الجوية التي نفذتها يوم الرابع من نيسان/أبريل مع تسليم أسماء طيارين والسماح للمحققين الأمميين بدخول قواعد جوية تابعة لها.

 

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 24/10/2017

  • فرنسا

    فرنسا تؤكد ضرورة مواصلة التحقيقات في استخدام أسلحة كيميائية بسوريا

    للمزيد

  • سوريا

    وزير الدفاع الأمريكي يؤكد أن سوريا احتفظت بأسلحة كيميائية "دون شك"

    للمزيد

  • سوريا

    سوريا: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "تؤكد" استخدام غاز السارين في هجوم خان شيخون

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي