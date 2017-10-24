السيسي في باريس: انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية الفرنسية؟

في صحف اليوم: الزيارةالتي يجريها الرئيس المصري لباريس والتي تستمر أربعة أيام. السيسي سيعقد قمة مع نظيره الفرنسي اليوم، ويلتقي عددا من المسؤولين الفرنسيين في مجالات مختلفة. بعض الصحف والمنظمات غير الحكومية دعت الرئيس ماكرون إلى وقف دعمه "الأعمى" للسيسي. في الصحف كذلك عودة على الوضع في أفريقيا الوسطى بعد عام من انسحاب القوات الفرنسية من هناك، ومقتل جنود امريكيين في النيجر، وأول جلسة للبرلمان الألماني بعد الانتخابات التي نظمت في ألمانيا قبل شهر.

البداية بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى باريس. صحيفة الأخبار المصرية عنونت قمة مصرية فرنسية في باريس اليوم. السيسي يبحث مع ماكرون تعزيز العلاقات ومكافحة الإرهاب. الصحيفة أشارت إلى القضايا التي سيبحثها كل من ماكرون والسيسي اليوم، وهي القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية إضافة إلى الأوضاع المتأزمة في الشرق الأوسط وفي ليبيا وقضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب، وعلى غلاف الصحيفة دائما مقال لخالد ميري يعتبر فيه العلاقات الفرنسية المصرية دخلت عهدا جدبدا بهذه الزيارة. زيارة تعطي انطلاقة جديدة للعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.

صحيفة المصري اليوم كتبت إن التعاون العسكري يتصدر أجندة الرئيس المصري في باريس. عبد الفتاح السيسي التقى وزيرة الدفاع الفرنسية لورانس بارلي، ورئيس شركة داسو الفرنسية للصناعات الجوية، وأوردت الصحيفة تصريحا لوزير الصناعة والتجارة المصري طارق قابيل قال فيه إن تكثيف اللقاءات الرسمية بين المسؤولين المصريين والفرنسيين يستهدف التمهيد لمرحلة جديدة ونقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وعلى موقع فرانس 24 .. تجدون مقابلة حصرية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. أجراها معه الزميل ميشال الكيك. المقابلة أكد فيها السيسي على أن الإرهاب هو التحدي الحقيقي الذي يواجه العالم وأشار إلى خشيته من انتقال الإرهابيين من سوريا والعراق إلى ليبيا ثم إلى مصر. ونفى الرئيس المصري وجود معتقلين سياسيين في بلاده وأكد أن الموقوفين هم على علاقة بأحداث أمنية. المقابلة مع قناة فرانس 24 تناقلتها الصحف المصرية كثيرا هذا الصباح.

الزيارة لا ترحب بها كل الصحف والمنظمات غير الحكومية في فرنسا. في موقع هافينغتون بوست مقال يدعو الرئيس ماكرون إلى وقف دعمه الأعمى للرئيس السيسي. وفي صحيفة ليبراسيون روبرتاج حول خالد خلة كاتب سيناريو شاب مصري، وهو صاحب فيلم قصير اسمه "بؤس مصري". فيلم يروي واقع شباب مصري متأزم نفسيا .. بسبب الحرمان والبطالة .. لا يجد مكانه داخل المجتمع .. الصحيفة كتبت إنه ومنذ انقلاب عبد الفتاح السيسي في العام 2013، تم قمع مطالب جيل بأكمله وتحطيم آمال الربيع العربي في مصر.

في باقي الأخبار، اهتمت صحيفة ليبراسيون على غلافها بالوضع الأمني في أفريقيا الوسطى. أفريقيا الوسطى البلد الأقل تطورا في العالم نسيه الجميع كتبت ليبراسيون على الغلاف، وأشارت إلى أنه منذ انسحاب القوات الفرنسية من أفريقيا الوسطى قبل عام، عادت الميليشيات لتنشر الفوضى والعنف. الجماعات المسلحة تفرض قانونها وتسيطر على نسبة 80 في المئة من مساحة البلد مما دفع الأمم المتحدة إلى دق ناقوس الخطر. نقرأ في ليبراسيون.

في أخبار أوروبا، يعقد البرلمان الألماني أول جلساته بعد الانتخابات التي أجريت في الرابع والعشرين من شهر أيلول سبتمبر الماضي. الصحف تعلق على دخول الحزب اليميني المتطرف البديل من أجل ألمانيا إلى البرلمان لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. صحيفة لوفيغارو عنونت ميركل في مواجهة صدمة اليمين المتطرف. حزب البديل من أجل ألمانيا حصل على اثنين وتسعين مقعدا ودخوله إلى البرلمان يحطم طابوها ويضع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تحت الضغط. سيدة ألمانيا القوية تبدأ ولايتها الرابعة، والتحدي الأكبر الذي تواجهه هو اليمين المتطرف، الذي اعتبرت مبركل مسؤولة عن نجاحه في الانتخابات الأخيرة بسبب سياستها في الهجرة. نقرأ على غلاف صحيفة لوفيغارو الفرنسية

صحيفة دير تاغ شبيغل الألمانية اهتمت ببدء جلسات البرلمان الألماني وكتبت اليوم يتكون البندستاغ التاسع عشر. المجلس سيكون أكبر من أي وقت مضى. عدد النواب سيبلغ سبعمئة وتسعة نائب، لكن هذا ليس الجديد الوحيد في هذه الولاية. الصحيفة دعت في الافتتاحية النواب إلى ممارسة مهامهم بديموقراطية لأن كل النواب اختيروا من قبل الشعب، أما صحيفة فرانكفورتر ألغماين سايتونغ فقد دعت إلى عدم رفض مرشح حزب البديل من أجل ألمانيا لرئاسة البرلمان، ورأت أن الخلافات الحالية بين الأحزاب تعكس الإيقاع الذي ستكون عليه الحياة السياسية في ألمانيا خلال الأربع سنوات المقبلة.

وننهي هذه الجولة في الصحف بمقال من صحيفة العرب اللندنية حول الذكاء الاصطناعي، الذي باتت مقاومته صعبة على البشر، تقول صحيفة العرب. الصحيفة كتبت إن مقاومة البشر للاحتلال الذي يمارسه الذكاء الاصطناعي للوظائف والمهام البشرية ضعيفة، خاصة بعد كشف عملاق التكنولوجيا غوغل عن برنامج جديد تمكن من تعلم كيفية ممارسة لعبة "غو" الصينية، وطور استراتيجيات جديدة في اللعب خلال أيام قليلة. وبذلك يكون الذكاء الاصطناعي قد أخرج البشر بشكل نهائي من مضمار السباق في هذه اللعبة، بعد آلاف السنين من مراحل التعلم المستمر. مزيد من تفاصيل هذا المقال في صحيفة العرب.

إعداد محجوبة كرم