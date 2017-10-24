العبادي يلتقي تيلرسون في بغداد ويؤكد أن مقاتلي الحشد الشعبي "عراقيون"

التقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الاثنين وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في بغداد، الذي وصل إليها في زيارة غير معلنة. وأكد العبادي خلال اللقاء على "عراقية" فصائل الحشد الشعبي، معتبرا أنهم "أمل العراق والمنطقة". كما تناول اللقاء الأزمة في كردستان، حيث دعا تيلرسون بغداد وأربيل إلى حل خلافاتهما عبر الحوار.

شدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الذي وصل في زيارة غير معلنة الاثنين إلى بغداد على أن عناصر الحشد الشعبي مقاتلون عراقيون وليسوا "ميليشيات إيرانية" كما وصفهم الوزير الأحد.

وقال العبادي خلال لقائه تيلرسون، بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء إن "مقاتلي الحشد الشعبي هم مقاتلون عراقيون قاتلوا الإرهاب ودافعوا عن بلدهم وقدموا التضحيات التي ساهمت بتحقيق النصر على داعش".

وأوضح رئيس الوزراء أن "الحشد مؤسسة رسمية ضمن مؤسسات الدولة والدستور العراقي لا يسمح بوجود جماعات مسلحة خارج إطار الدولة. إن مقاتلي الحشد علينا تشجيعهم لأنهم سيكونون أملا للبلد وللمنطقة".

من جهته، أكد مصدر في رئاسة الجمهورية أن تيلرسون، التقى رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم، من دون مزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه الزيارة بعدما ردت الحكومة العراقية على تصريحات لتيلرسون غداة لقائه حيدر العبادي في الرياض، ودعوته "جميع المقاتلين الأجانب" و"الميليشيات الإيرانية" للعودة إلى بلادهم.

ونقل بيان للحكومة العراقية في وقت سابق عن "مصدر مقرب من رئيس الوزراء" إعرابه عن "استغرابه من التصريحات المنسوبة لوزير الخارجية الأمريكي حول الحشد الشعبي"، مؤكدا أنه "لا يحق لأي جهة التدخل في الشأن العراقي".

وقال المصدر إن "المقاتلين في صفوف هيئة الحشد الشعبي هم عراقيون وطنيون قدموا التضحيات الجسام للدفاع عن بلادهم وعن الشعب العراقي".

وتضم قوات الحشد الشعبي فصائل ذات غالبية شيعية مدعومة من إيران، تعد أكثر من 60 ألف مقاتل وتشكلت في العام 2014 بعد فتوى جهادية من أكبر مرجعية شيعية لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية".

تيلرسون يحث بغداد وأربيل على حل أزمة كردستان عبر الحوار

ولفت مصدر في رئاسة الوزراء إلى أن تيلرسون والعبادي تطرقا إلى "الإجراءات الحكومية لفرض السلطة الاتحادية في كركوك إضافة إلى الأوضاع السياسية والأمنية".

ودعا وزير الخارجية الأمريكي الحكومة العراقية وإقليم كردستان إلى حل صراعهما بشأن تقرير مصير الأكراد والأراضي المتنازع عليها عبر الحوار.

وقال تيلرسون في بداية تصريحاته "نحن قلقون ونشعر ببعض الحزن". وأضاف "لدينا أصدقاء في بغداد وأصدقاء في أربيل ونشجع كل الأطراف على الدخول في نقاش... ويمكن مناقشة كل الخلافات".

ووقفت الإدارة الأمريكية في صف العبادي في رفض استفتاء أجري في إقليم كردستان الشهر الماضي وأيد فيه الناخبون بغالبية كبيرة الاستقلال.

ودعت واشنطن أيضا الجانبين لتجنب التصعيد بعدما رد العبادي علي الاستفتاء بعزل إقليم كردستان وإصدار أوامر لقواته بالسيطرة على مدينة كركوك الغنية بالنفط.

وقال العبادي "لا نريد خوض معركة مع أي مكون (عراقي) فجميعهم أبناؤنا وأرسلنا هذه الرسالة إلى كركوك بأن المواطنين الكرد عراقيون أعزاء علينا ونتعامل معهم كبقية مكونات البلد".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 24/10/2017