الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

قراءة في الصحافة العالمية

السيسي في باريس: انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية الفرنسية؟

للمزيد

حوار

السيسي في حوار حصري مع فرانس24: "لا وجود لمعتقلين سياسيين في مصر"

للمزيد

النقاش

زيارة تيلرسون للسعودية وقطر : بين احتواء إيران وحوار الطرشان

للمزيد

حدث اليوم

السودان : هل تغرد المعارضة خارج السرب؟

للمزيد

رياضة 24

الدوري الفرنسي.. أولمبيك مرسيليا يضيع فوزا محققا أمام باريس سان جرمان في اللحظات الأخيرة

للمزيد

رياضة 24

دوري أبطال أفريقيا.. نهائي عربي خالص بين الوداد البيضاوي والأهلي المصري

للمزيد

وقفة مع الحدث

الخليج العربي.. أي نتائج لزيارة تيلرسون ؟

للمزيد

ريبورتاج

المبيدات الحشرية "المسرطنة".. جدل في الغرب حول حظرها

للمزيد

ضيف اليوم

فرنسا: زيارة السيسي وتساؤلات حول حقوق الإنسان في مصر

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

رئيسا بلدية أنقرة وبورصة يستقيلان من منصبيهما إثر ضغوط أردوغان

© أ ف ب / أرشيف | رئيس بلدية أنقرة مليح غوكجك

نص فرانس 24

آخر تحديث : 24/10/2017

أعلن رئيس بلدية أنقرة مليح غوكجك ورئيس بلدية بورصة رجب التبة استقالتهما من منصبيهما يوم الاثنين، إثر ضغوط من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وكان أردوغان قد أعلن عن رغبته في "تجديد دماء" حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل انتخابات عام 2019، محذرا من أن الحزب سيتخذ "إجراءات بحق رؤساء البلديات الذين يرفضون الاستجابة للنداءات".

أعلن رئيس بلدية أنقرة مليح غوكجك الاثنين أنه سيستقيل من منصبه، إثر إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نيته تجديد دماء الحزب الحاكم قبل انتخابات العام المقبل.

ويشغل غوكجك البالغ من العمر 68 عاما منصب رئيس بلدية أنقرة منذ عام 1994، وكان واحدا من ثلاثة رؤساء بلديات حاولوا مقاومة ضغوط أردوغان للتنحي عن مناصبهم.

وكتب غوكجك على تويتر بعد لقائه أردوغان في القصر الرئاسي "بإذن الله سأجمع المجلس الأعلى لبلدية المدينة السبت وأقول وداعا للأصدقاء وأتقدم باستقالتي".

وغوكجك هو ثاني رئيس بلدية يعلن استقالته خلال يوم واحد، حيث سبقه رئيس بلدية بورصة رجب التبه بإعلان استقالته في وقت سابق الاثنين.

وبذلك يبقى رئيس بلدية باليكشير أديب أوغور وحده بين الثلاثة الكبار الذي لم يصدر بيانا حول استقالة محتملة.

تجديد دماء حزب العدالة والتنمية

ويسعى أردوغان الذي أشار مرارا إلى أن بعض عناصر حزب العدالة والتنمية أصابها "الوهن" إلى تجديد حزبه بعد إقرار التعديلات الدستورية وقبل انتخابات عام 2019.

وأكد الرئيس الأسبوع الماضي بوضوح إن رئيس بلدية أنقرة سيمتثل لطلبه، مشيرا إلى أن "ما هو ضروري سيتم خلال مهلة زمنية قصيرة"، محذرا في الوقت ذاته من أن الحزب سيتخذ إجراءات بحق رؤساء البلديات الذين يرفضون الاستجابة للنداءات.

وستجري الانتخابات المحلية في آذار/مارس 2019، ثم تتوج بانتخابات برلمانية ورئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 24/10/2017

  • تركيا

    تركيا: مناهج تعليمية جديدة مثيرة للجدل

    للمزيد

  • سوريا - تركيا

    فريق استطلاع عسكري تركي يدخل محافظة إدلب السورية تمهيدا لعملية عسكرية

    للمزيد

  • تركيا - الولايات المتحدة

    البعثات الأمريكية في تركيا تعلق كل خدمات التأشيرات لغير الهجرة

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي