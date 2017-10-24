رئيسا بلدية أنقرة وبورصة يستقيلان من منصبيهما إثر ضغوط أردوغان

أعلن رئيس بلدية أنقرة مليح غوكجك ورئيس بلدية بورصة رجب التبة استقالتهما من منصبيهما يوم الاثنين، إثر ضغوط من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وكان أردوغان قد أعلن عن رغبته في "تجديد دماء" حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل انتخابات عام 2019، محذرا من أن الحزب سيتخذ "إجراءات بحق رؤساء البلديات الذين يرفضون الاستجابة للنداءات".

أعلن رئيس بلدية أنقرة مليح غوكجك الاثنين أنه سيستقيل من منصبه، إثر إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نيته تجديد دماء الحزب الحاكم قبل انتخابات العام المقبل.

ويشغل غوكجك البالغ من العمر 68 عاما منصب رئيس بلدية أنقرة منذ عام 1994، وكان واحدا من ثلاثة رؤساء بلديات حاولوا مقاومة ضغوط أردوغان للتنحي عن مناصبهم.

وكتب غوكجك على تويتر بعد لقائه أردوغان في القصر الرئاسي "بإذن الله سأجمع المجلس الأعلى لبلدية المدينة السبت وأقول وداعا للأصدقاء وأتقدم باستقالتي".

وغوكجك هو ثاني رئيس بلدية يعلن استقالته خلال يوم واحد، حيث سبقه رئيس بلدية بورصة رجب التبه بإعلان استقالته في وقت سابق الاثنين.

وبذلك يبقى رئيس بلدية باليكشير أديب أوغور وحده بين الثلاثة الكبار الذي لم يصدر بيانا حول استقالة محتملة.

تجديد دماء حزب العدالة والتنمية

ويسعى أردوغان الذي أشار مرارا إلى أن بعض عناصر حزب العدالة والتنمية أصابها "الوهن" إلى تجديد حزبه بعد إقرار التعديلات الدستورية وقبل انتخابات عام 2019.

وأكد الرئيس الأسبوع الماضي بوضوح إن رئيس بلدية أنقرة سيمتثل لطلبه، مشيرا إلى أن "ما هو ضروري سيتم خلال مهلة زمنية قصيرة"، محذرا في الوقت ذاته من أن الحزب سيتخذ إجراءات بحق رؤساء البلديات الذين يرفضون الاستجابة للنداءات.

وستجري الانتخابات المحلية في آذار/مارس 2019، ثم تتوج بانتخابات برلمانية ورئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 24/10/2017