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الشرق الأوسط

كردستان العراق: تأجيل الانتخابات البرلمانية لثمانية أشهر وتجميد هيئة رئاسة الإقليم

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 24/10/2017

قرر برلمان كردستان العراق الثلاثاء، تجميد عمل هيئة رئاسة الإقليم المؤلفة من رئيس الإقليم مسعود بارزاني ونائبه كوسرت رسول ورئيس ديوان الرئاسة فؤاد حسين. كما حدد البرلمان خلال جلسته موعد إجراء الانتخابات البرلمانية بعد ثمانية أشهر.

أعلن بهزاد زيباري عضو برلمان كردستان العراق الثلاثاء تأجيل الانتخابات البرلمانية للإقليم التي كانت مقررة الشهر المقبل، لثمانية أشهر.

وقال زيباري النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، "قرر برلمان إقليم كردستان خلال جلسته اليوم تأجيل الانتخابات البرلمانية في الإقليم لثمانية أشهر".

وأضاف أن "البرلمان كذلك قرر تجميد عمل هيئة رئاسة الإقليم" المؤلفة من رئيس الإقليم مسعود بارزاني ونائبه كوسرت رسول ورئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين.

بدوره، قال النائب فرست صوفي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن البرلمان سيتولى "تحديد الموعد الجديد لإجراء الانتخابات".

واتخذ القرار خلال جلسة حضرها أغلب نواب الحزبين الرئيسيين، الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني.

كتلة التغيير والجماعة الإسلامية تقاطع الجلسة

وقاطعت الجلسة كتلة التغيير والجماعة الإسلامية اللتان تشغلان 30 مقعدا من أصل 111 في برلمان الإقليم.

وأعلنت مفوضية الانتخابات في كردستان الأربعاء الماضي تعليق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للأقليم بسبب عدم وجود مرشحين وتداعيات الوضع بعد استعادة الحكومة المركزية مناطق متنازع عليها بينها مدينة كركوك وحقولها الغنية بالنفط.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 24/10/2017

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