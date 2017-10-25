القدس: ملاحظات كتبها ألبرت آينشتاين باليد عن الحياة السعيدة تباع بأكثر من مليون دولار

أعلنت دار "وينرز" للمزادات في القدس أن ملاحظات كتبها عالم الفيزياء الشهير ألبرت آينشتاين (1955/1879) باليد عن الحياة السعيدة قد بيعت بأكثر من مليون دولار مساء الثلاثاء، كما أعلنت دار "وينرز" للمزادات في القدس.

أعلنت دار "وينرز" للمزادات في القدس أن ورقة خطّ عليها عالم الفيزياء الشهير ألبرت آينشتاين عبارات عن نظرته للحياة السعيدة، بيعت بسعر 1,56 مليون دولار مساء الثلاثاء، موضحة أن الشاري أوروبي وقد زايد عبر الهاتف طالبا عدم الكشف عن هويته.

وارتفعت المزايدات سريعا من آلاف دولارات قليلة إلى مستويات عالية جدا في غضون عشرين دقيقة مع مزايدين جديين اثنين تنافسا بقوة عبر الهاتف على الوثيقة المكتوبة على ورق مصفر بخط يد العالم الكبير.

وخط عبقري الفيزياء بالألمانية على ورقة تحمل شعار فندق "أمبريال" في طوكيو عبارة "حياة هادئة ومتواضعة تجلب سعادة أكبر من السعي للنجاح وما يرافقه من قلق دائم".

ففي العام 1922، كان آينشتاين (1955/1879) يقوم بجولة من المحاضرات في اليابان عندما أبلغ أنه سيرشح لجائزة نوبل للفيزياء. فوصل مرسال ياباني إلى غرفته في فندق لتسليمه رسالة.

وكتب آينشتاين للمرسال ملاحظتين بخط يده باللغة الألمانية، قائلا لحظة تسليمهما له: "إن كنت محظوظاً قد تصبح هذه الملاحظات أكثر قيمة من مجرّد إكرامية عادية"، بحسب ما روى بائع الوثيقة وهو من أقارب المرسال.

وكتب على ورقة عادية أخرى بيضاء "هناك حلول حين تتوفر الإرادة!". وبيعت هذه الورقة مع العبارة التي أتبعها آينشتاين بتوقيعه بسعر 240 ألف دولار، فيما بيعت رسالتان أخريان لعالم الفزياء كتبتا في سنوات تالية بسعر 33600 دولار و9600.

وأشار خبير الأرشيف روني غروس، والذي يشرف على أكبر مجموعة تابعة لآينشتاين في العالم في الجامعة العبرية بالقدس، إلى أنه على الرغم من عدم وجود أي قيمة علمية لهذه الملاحظات، إلا أنها تسلط الضوء على أفكار عالم الفيزياء الذي أصبح اسمه مرادفا للعبقرية.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 25/10/2017