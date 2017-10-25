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أوروبا

رئيس الحكومة الإسبانية: "الحل الوحيد الممكن" في كاتالونيا هو تعليق الحكم الذاتي

© أ ف ب | رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي في بروكسل. 2017/10/20.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 25/10/2017

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي الأربعاء أمام مجلس النواب أن تعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا هو "الحل الوحيد الممكن" لمواجهة مخطط انفصال الإقليم عن إسبانيا. وقال إن الأمر يتعلق بـ"إحلال الشرعية" و"مواجهة التبعات الاقتصادية" لقرارات الانفصاليين.

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية المحافظ ماريانو راخوي الأربعاء خلال جلسة بمجلس النواب أن تعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا هو "الحل الوحيد الممكن" لمواجهة انفصال الإقليم عن إسبانيا.

ورد راخوي على عضو كاتالوني انفصالي من اليسار اتهمه باختيار "القمع" بدلا من الحوار: "تقولون لي إن المؤسسات الكاتالونية طلبت الحوار وردي كان (اللجوء إلى) المادة 155" من الدستور التي تتيح إلغاء الحكم الذاتي للإقليم. وأضاف: "هذا صحيح (...) إنه الرد الوحيد الممكن".

وكرر رئيس الحكومة الإسبانية أن الأمر يتعلق بـ"إحلال الشرعية" و"مواجهة التبعات الاقتصادية" لقرارات الانفصاليين. ومضى يقول "أنا أفي بالتزاماتي عندما أطبق المادة 155 في مواجهة انتهاك قوانيننا".

رئيس إقليم كاتالونيا: إجراءات الحكومة الإسبانية "لا تحترم دولة القانون"

وتعتزم مدريد إقالة كل السلطة التنفيذية في كاتالونيا وتكليف الوزارات في مدريد بمهامها وأيضا تولي إدارة الشرطة الكاتالونية والبرلمان المحلي ووسائل الإعلام المحلية العامة بالإضافة إلى تنظيم انتخابات في غضون ستة أشهر.

وسيقرر مجلس الشيوخ حيث يتمتع راخوي بالغالبية الجمعة ما إذا يسمح له باتخاذ مثل هذه الإجراءات.

وانتقد راخوي رئيس الإقليم كارليس بيغديمونت لرفضه الدخول في حوار دون شروط قائلا "الشيء الوحيد الذي أراد التفاوض بشأنه كان شروط ومهل استقلال كاتالونيا". وتابع: "سنرى الآن إن كان يريد المثول أمام مجلس الشيوخ وعرض مقترحاته".

يذكر أن رئيس إقليم كاتالونيا مدعو لإلقاء كلمة أمام مجلس الشيوخ الخميس أو الجمعة.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 25/10/2017

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