محمد بن سلمان: "سأعيد السعودية إلى الإسلام المعتدل"

في صحف اليوم: تعليق حكومة إقليم كردستان العراق لنتائج الاستفتاء، وتأجيل البرلمان الانتخابات التشريعية وتجميده لهيأة الرئاسة، وحديث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن نيته إعادة المملكة إلى الإسلام المعتدل. في الصحف كذلك الزلزال السياسي في المغرب وإقالة العاهل المغربي لعدد من الوزراء بسبب فشل مشروع "منارة المتوسط"، وسعي الولايات المتحدة إلى إشراك الجيش الجزائري في مكافحة الإرهاب في النيجر.

عرضت حكومة إقليم كردستان العراق على الحكومة المركزية في بغداد تأجيل نتائج الاستفتاء. وجمد برلمان الإقليم هيئة الرئاسة وأجل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة الشهر المقبل، أجلها لثمانية أشهر. صحيفة الزمان العراقية أوردت الخبر على صفحتها الأولى، و قالت إن المراقبين وصفوا هذا القرار بالأجرأ الذي قد يمهد لتغييرات جوهرية. اعتبر كاتب افتتاحية الصحيفة فاتح عبد السلام أن الحوار المباشر بين بغداد وأربيل لحل الأزمة الكردية هو الأنجع والأسهل عوض تدخل أطراف إقليمية أو دولية.

المدى أشارت إلى التوتر الذي ساد يوم أمس بين قوات البشمركة الكردية وقوات عراقية لأجل السيطرة على مناطق نفطية تقع شمال محافظة نينوى. الصحيفة عنونت التوتر يسود منطقة ربيعة والقوات الاتحادية تستعد للتقدم باتجاه فيشخابور، وهي منطقة قريبة من الحدود السورية. الصحيفة كتبت إنه وبالرغم من التفاهمات الأخيرة إلا أن الخلاف يكمن في احتساب بعض المناطق الغنية بالنفط ضمن الخط الأزرق أو خارجه، وهو الخط الذي يرسم حدود إقليم كردستان.

يبدي جون ماكين العضو في مجلس الشيوخ الأمريكي دعمه للأكراد عبر مقال نشره في صحيفة نيويورك تايمز. جون ماكين قال أختار الأكراد وعاد على الاشتباكات التي شهدها محيط محافظة كركوك قبل أيام، ورأى أن تلك المواجهات بين الجيش العراقي والقوات الكردية مثيرة للقلق، ولا سيما أن الولايات المتحدة تقيم علاقات صداقة طويلة مع الشعب الكردي، واعتبر ماكين أن هذه المواجهات تعكس واقعا أكثر إثارة للقلق، يتمثل في افتقار الولايات المتحدة لاستراتيجية شاملة في الشرق الأوسط رغم انتصاراتها التكتيكية على تنظيم الدولة الإسلامية، وحذر ماكين في هذا المقال من التأثير الإيراني في السياسة العراقية، والروسي في الشرق الأوسط، ويقول إن حلفاءنا منشغلون بالخلافات الديبلوماسية مع قطر في وقت تواجههم فيه تهديدات أكثر إلحاحا.

اهتمت الصحف كذلك بتصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي قال فيها "سأعيد السعودية إلى الإسلام المعتدل". صحيفة ذي غارديان البريطانية أجرت مقابلة مع ولي العهد السعودي و أوردت تصريحه على غلافها مع صورة له، وكتبت الصحيفة إن ولي العهد السعودي طلب من المجتمع الدولي دعمه لتحويل بلاده إلى بلد منفتح يمكن مواطنيه ويجذب المستثمرين الأجانب. الصحفي الذي أجرى المقابلة من الرياض وهو مارتين تشولوف عاد على الإصلاحات التي أمر بها محمد بن سلمان والتي تمحورت حول إبعاد العائلة الحاكمة من رجال الدين المتشددين الذين كانوا يمثلون شخصية المملكة على مدى أعوام.

صحيفة العرب الصادرة في لندن وصفت تصريحات ولي العهد السعودي التي وعد فيها بالانفتاح على العالم بالتصريحات الجريئة التي تتماشى مع تطلعات مجتمع شاب وتلبي طموحات المئات من المستثمرين المجتمعين في الرياض. تصريحات ولي العهد السعودي جاءت خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن اليوم الأول من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي تستضيفه الرياض حتى يوم غد الخميس، ونقلت الصحيفة آراء لمتخصصين في الإسلام السياسي قالوا إن الأمير محمد بن سلمان يفكر بشكل مختلف عما كان يجري في السعودية من قبل، أي مهادنة الجماعات المتشددة والرهبة من ردات فعلها. عملية الإصلاح الاقتصادي الذي تطمح إليه السعودية تحتاج إلى عملية إصلاح كبرى وعميقة على المستويين الديني والفكري، نقرأ في صحيفة العرب.

اهتمت المواقع الإخبارية والصحف في المغرب بإقالة العاهل المغربي محمد السادس لعدد من الوزراء والمسؤولين في حكومة سعد الدين العثماني ممن تحملوا المسؤولية في الحكومة السابقة. العاهل المغربي كان قد توعد المسؤولين بزلزال سياسي عند افتتاحه السنة التشريعية قبل حوالي عشرة أيام. موقع هسبرس الإلكتروني المغربي وصف الإعفاءات التي طالت تسعة وزراء ومسؤولا واحدا بالزلزال .. ونقل موقع هسبرس أن ثلاثة وزراء من بين هؤلاء تمت إقالتهم هم محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني .. ونبيل بنعبد الله وزير إعداد التراب الوطني وسياسة المدينة والحسين الوردي وزير الصحة، كما أبلغ الملك خمسة وزراء آخرين أنه لن يسند لهم أي مهام مستقبلا لعدم رضاه عن أدائهم. هسبرس أوردت تصريحات لأستاذ في العلوم السياسية وصف هذه الإقالات بغير المسبوقة، وقال إن خصوصيتها تكمن في أنها مؤطرة بالقانون واعتمدت على مراحل تطبيقا لمقتضيات الدستور.

إقالة الوزراء في المغرب تفاعل معها عدد من معتقلي حراك الريف وعلقوا إضرابهم عن الطعام. موقع أخبار اليوم المغربي كتب إن رفاق نبيل أحمجيق يعلنون تعليق إضراب الطعام بعد الإعفاء الملكي، ونقرأ في الموقع الإخباري ان هذه المجموعة وتسمى بالمجموعة الثانية، تضم ثلاثة وعشرين معتقلا قدموا يوم أمس للمحاكمة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء لكن الجلسة رفعت وأجلت إلى الواحد والثلاثين من أكتوبر الجاري... موقع هسبرس المغربي يورد تصريحا لمحمد زيان أحد محامي معتقلي حراك الريف توقع فيه المحامي أن يؤثر الزلزال السياسي الذي أحدثه الملك آثارا على الملف، واعتبر إقالة الوزراء أمر جيد للقضية، وطالب بإطلاق سراح المعتقلين.

نبقى في المنطقة المغاربية، موقع تي إس أ الجيري يكتب إن الولايات المتحدة تناقش مع السلطات الجزائرية إمكانية إرسال وحدات منالجيش الجزائري للمشاركة في عملية عسكرية في النيجر، وأشار الموقع إلى أن مسؤولا في مصالح مكافحة الإرهاب من وزارة الخارجية الأمريكية قد يكون حاليا في الجزائر لأجل تحضير هذه العملية. تي إس أ ألجيري كتبت كذك إن الجزائر أعادت التأكيد على أن دستورها لا يسمح للجيش في المشاركة في عمليات خارج حدودها.

إعداد محجوبة كرم