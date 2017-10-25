الصين: إعادة انتخاب الرئيس شي جينبينغ أمينا عاما لـ"الحزب الشيوعي"

أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية أن اللجنة المركزية لـ"الحزب الشيوعي الصيني" انتخبت الأربعاء الرئيس شي جينبينغ أمينا عاما في ولاية جديدة لخمس سنوات. وقال شي: "لا أعتبر ذلك بمثابة موافقة على عملي فحسب، بل أراه تشجيعا سيدفعني على المضي قدما".

انتخبت اللجنة المركزية لـ"الحزب الشيوعي الصيني" الأربعاء الرئيس شي جينبينغ أمينا عاما في ولاية جديدة من خمس سنوات، كما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية. كما تم انتخاب الأعضاء الدائمين الستة الآخرين في المكتب السياسي، هيئة السلطة الفعلية في الصين، بحسب الوكالة.

وشكر شي اللجنة المركزية على منحه ولاية جديدة، متوجها إلى الصحافيين ومحاطا بزملائه الستة في المكتب السياسي، وبينهم رئيس الوزراء لي كه تشيانغ. وقال في كلمة نقلها التلفزيون في بث مباشر: "لا أعتبر ذلك بمثابة موافقة على عملي فحسب، بل أراه تشجيعا سيدفعني على المضي قدما".

ومن المؤكد أن يفوز شي جينبينغ بولاية جديدة على رأس الدولة في آذار/مارس المقبل. وقد وصل إلى الحكم في 2012.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 25/10/2017