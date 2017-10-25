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الشرق الأوسط

عقوبات أمريكية وخليجية تستهدف ممولي الإرهاب في اليمن

© أ ف ب | وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في الرياض في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 25/10/2017

أعلن مسؤولون في الإدارة الأمريكية الأربعاء، أن الولايات المتحدة وست دول خليجية استهدفت 13 متهما من تنظيمي "القاعدة" و"الدولة الإسلامية" عبر وضعهم على قائمة سوداء، وتجميد أرصدتهم في البنوك. ويعتبر مسؤولو الإدارة الأمريكية أن الإجراءات ستوقف تمويل الإرهاب في اليمن.

أعلنت واشنطن بالإضافة لست دول خليجية الأربعاء فرض عقوبات على قياديين في تنظيمي "الدولة الإسلامية" و"القاعدة" في اليمن، في تحرك مشترك يقول مسؤولو الإدارة إنه سيوقف تمويل الإرهاب في اليمن. وهذا التحرك هو الأول الذي تتعاون فيه الولايات المتحدة مع المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب.

وتشمل العقوبات أبو سليمان العدني، "والي" تنظيم "الدولة الإسلامية" في اليمن، حيث يصعد التنظيم المتطرف عملياته.

كذلك تشمل العقوبات الزعيم المفترض لعمليات الاغتيال التي ينفذها التنظيم رضوان محمد حسين علي قنان، والممول الأساسي للتنظيم سيف عبد الرب سالم الحيشي، الذي يملك سلسلة متاجر كبرى.

ويهدف التحرك إلى تجميد أصول 11 شخصا وكيانين، في الخليج والولايات المتحدة، تعتبرهم الدول المشاركة في القرار فاعلين في عمليات تنظيمي "الدولة الإسلامية" و"القاعدة" في شبه جزيرة العرب.

وفي كلمة في الرياض قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين "هناك حاجة لهذه المقاربة الجريئة والمبتكرة المتعددة الطرف لأن الإرهاب يشكل تهديدا لدولنا كافة. من الضروري أن نتحد لمقاتلته".

وأضاف منوتشين "لقد قمنا بتنسيق هذا التحرك مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان والبحرين وقطر"، لتحديد شخصيات تصنفها إرهابية، مضيفا إن "العملية المتعددة الطرف لتحديد الشخصيات هي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط".

وتم إعلان إطلاق المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب في 21 أيار/مايو 2017 في سياق جهود مشتركة لملاحقة مصادر تمويل الجماعات المصنفة رسميا "إرهابية" في المنطقة.

ويرى مسؤولون أن تنظيم "الدولة الإسلامية" يوسع مناطق نفوذه وعملياته بالتزامن مع نجاح العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة في السيطرة على معاقله في سوريا والعراق.

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 25/10/2017

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