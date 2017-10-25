كأس العالم: المدعي العام السويسري يستمع إلى ناصر الخليفي في قضية شبهات فساد

يستمع مكتب المدعي العام السويسري الأربعاء إلى الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن ميديا" السمعية البصرية، القطري ناصر الخليفي، في إطار التحقيق بحقه على خلفية شبهات فساد في منح حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم. وتعقد جلسة الاستماع بطلب من الخليفي ذاته.

بدأ مكتب المدعي العام السويسري الأربعاء في بيرن الاستماع إلى الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن ميديا" ورئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي في إطار التحقيق بحقه على خلفية شبهات فساد في منح حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم.

وقال المتحدث أندري مارتي: "بدأنا استجواب الشخص المتهم عند قرابة الساعة 9:45 صباح هذا اليوم (07:45 بتوقيت غرينيتش)". وأضاف: "سيتطلب الأمر ساعات نظرا إلى مسائل الترجمة والأسئلة الكثيرة التي لدينا، ونتطلع قدما إلى إجابات الشخص المتهم".

وتطال هذه الاتهامات أيضا الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الفرنسي جيروم فالك، والممنوع 10 أعوام عن ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم من طرف الفيفا في قضايا أخرى.

وتعقد جلسة الاستماع بطلب من الخليفي، البالغ من العمر 43 عاما والمقرب من أمير قطر تميم بن حامد. ولم يتحدث الخليفي علنا منذ 12 تشرين الأول/أكتوبر ويحتفظ بإيضاحاته لمكتب المدعي العام. وكان محاميه فرانسيس شباينر قد أعلن أن موكله "رغب في أن يتم الاستماع إليه سريعا من قبل مكتب المدعي العام السويسري".

الخطوط العريضة لحملة دفاع الخليفي معروفة وأبرزها يتعلق بالسؤال التالي: "لماذا كان (ناصر الخليفي) يريد رشوة جيروم فالك؟". وأكد أحد المقربين من الخليفي أن "بي إن ميديا" لم يكن لديها أي منافس لكسب الحقوق المستهدفة في التحقيق بالنسبة لمناطق شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

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كما أكد متحدث باسم المجموعة السمعية والبصرية في وقت سابق أن "الشروط المالية كانت الأكثر فائدة لفيفا"، في العقد الذي يغطي بث المونديال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالتالي فهذه الحجة هي التي سيعرضها الخليفي في بيرن، "نافيا كل فساد" بحسب ما كرره محاميه شباينر.

وكان القضاء السويسري كشف في 12 تشرين الأول/أكتوبر عن فتح تحقيق لـ"فساد خاص" مشتبه فيه بخصوص منح حقوق النقل التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030، يستهدف الخليفي، المتهم بشبهة الراشي وفالك المشتبه بالمرتشي.

وبموجب هذه الوقائع وبسرية تامة، بدأ مكتب المدعي العام تحقيقه في 20 آذار/مارس 2017 وأشرف على عملية "منسقة" أجريت في آن واحد في فرنسا واليونان وإسبانيا وإيطاليا.

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في الجزء الفرنسي، في 12 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، تمت مداهمة المكاتب الباريسية للقناة القطرية "بين سبورتس" من قبل مكتب النيابة العامة المالية الفرنسية.

وفي اليوم التالي، قامت الشرطة الإيطالية بتفتيش فيلا في سردينيا تقدر قيمتها بـ7 ملايين يورو. وتشتبه الأخيرة في أن هذا السكن "يشكل +وسيلة الفساد+ التي استخدمها ناصر الخليفي (...) مع (جيروم فالك) للحصول على حقوق النقل التلفزيوني" المجرَمة.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 25/10/2017