أردوغان يستقبل العبادي في أنقرة ويتعهد بتعزيز التعاون بين بلديهما

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي يزور أنقرة، الأربعاء، بتعزيز التعاون بين بلديهما على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية والتجارية والثقافية. وتشهد العلاقات بين البلدين تقاربا على خلفية معارضتهما للتوجه الانفصالي لإقليم كردستان العراق.

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأربعاء في العاصمة التركية أنقرة حيث بدا أردوغان والعبادي بمظهر ودي أثناء أول زيارة لرئيس الوزراء العراقي لأنقرة، في حين كانا قبل عام يتراشقان التهم.

وتعهد الرئيسان بتعزيز التعاون بين بلديهما على خلفية تقارب حفزته معارضتهما للتوجه الانفصالي لدى إقليم كردستان العراق.

وأثناء الاجتماع عرض الجانبان سبل تعزيز التعاون "على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية والتجارية والثقافية"، بحسب ما صرح أردوغان.

وقال العبادي من جانبه "نحن جزء من منطقة تعاني من النزاعات وعدم الاستقرار وحان وقت التعاون لإنهاء هذه النزاعات".

والتحسن المشهود للعلاقات بين البلدين، يعزى إلى معارضتهما الاستفتاء الذي أجراه أكراد العراق الشهر الماضي حول الاستقلال. في حين كان أردوغان قبل عام بالضبط يدعو العبادي إلى أن 'يلزم حدوده'.

وبعد أن ذكر أن هذا الاستفتاء "غير مقبول" من تركيا، قال أردوغان "قلنا دائما ومنذ البداية إننا مع وحدة أراضي العراق. ونحن مستمرون في قول ذلك".

كما ذكر إن تركيا على استعداد لدعم جهود إعادة إعمار المناطق العراقية التي دمرتها المعارك ضد الجهاديين مضيفا أنه يرغب في تطوير العلاقات الاقتصادية مع بغداد.

وأكد في هذا السياق "نحن على استعداد لتقديم مثل هذا الدعم لإتاحة تشغيل أنبوب النفط" الذي ينقل النفط من كركوك إلى تركيا والمغلق منذ سنوات.

كما بحث أردوغان والعبادي وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وقال أردوغان "نحن مصممون على مواصلة الكفاح المشترك (ضد حزب العمال الكردستاني) بروح من التضامن".

من جهته قال العبادي "من غير المسموح في العراق أن تحمل أي مجموعة سواء كانت عراقية أو أجنبية، السلاح إن لم تكن مخولة بذلك".

كما اجتمع العبادي إثر ذلك مع رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم الذي اتفق معه على عقد مجلس وزراء مشترك في تركيا "في القريب العاجل" بحسب يلديريم الذي وصف العبادي بـ "أخي".

وكانت العلاقات تدهورت بشدة بين البلدين في الأشهر الأخيرة بسبب خلاف حول وجود قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق.

وتأتي زيارة العبادي بعد أن عرض إقليم كردستان العراق على بغداد "تجميد نتائج" الاستفتاء بعد شهر تماما من إجرائه. لكن لم يعلق أي من الجانبين على الأمر.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 25/10/2017