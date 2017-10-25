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الشرق الأوسط

إقليم كردستان يعرض "تجميد نتائج" الاستفتاء على الاستقلال وبدء حوار مفتوح مع بغداد

© أ ف ب | إربيل تريد حوارا مفتوحا مع بغداد ووقف إطلاق النار فورا.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 25/10/2017

عرضت سلطات إقليم كردستان في بيان نشر ليل الثلاثاء الأربعاء على بغداد "تجميد نتائج الاستفتاء على الاستقلال (...) وبدء حوار مفتوح مع الحكومة الاتحادية وفقا للدستور". كما اقترحت "وقف إطلاق النار فورا ووقف جميع العمليات العسكرية" في الإقليم.

عرضت حكومة إقليم كردستان ليل الثلاثاء الأربعاء على بغداد تجميد نتائج الاستفتاء على الاستقلال. وقالت حكومة الإقليم في بيان إنه "من منطلق المسؤولية أمام شعب كردستان والعراق نقترح للحكومة والشعب والرأي العام العراقي والعالمي (...) تجميد نتائج الاستفتاء (...) وبدء حوار مفتوح مع الحكومة الاتحادية وفق الدستور".

واقترحت أيضا في نص البيان المؤلف من ثلاث نقاط "وقف إطلاق النار فورا ووقف جميع العمليات العسكرية" في الإقليم، بعد مقتل نحو 30 من قوات البشمركة والقوات العراقية في اشتباكات خلال عملية "إعادة فرض الأمن" في مناطق متنازع عليها، وخصوصا محافظة كركوك الغنية بالنفط.

وتشترط بغداد إلغاء نتائج عملية التصويت هذه لبدء أي عملية تفاوض، بعيد تقدمها وسيطرتها على مناطق متنازع عليها من قوات البشمركة الكردية.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 25/10/2017

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