بيغديمونت يؤكد أن "لا ضمانات" لتنظيم انتخابات ومدريد ترد "حان الوقت لاحترام القانون في كاتالونيا"

أعلن رئيس كاتالونيا كارلس بيغديمونت الخميس، أنه لن يدعو إلى انتخابات في الإقليم لتجاوز الأزمة مع مدريد، بسبب عدم وجود ضمانات كافية من الحكومة المركزية. من جانبها، طالبت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية بضرورة فرض الوصاية على كاتالونيا من أجل "بدء مرحلة جديدة يحترم فيها القانون".

قال رئيس إقليم كاتالونيا كارلس بيغديمونت الخميس إنه قرر عدم الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة لأنه لم يحصل على ضمانات كافية من الحكومة المركزية في مدريد على أن الخطوة ستوقف فرض الحكم المباشر على الإقليم.

كلمة رئيس إقليم كاتالونيا

وقال بيغديمونت "يعود إلى البرلمان (الكاتالوني) أن يحدد تداعيات تطبيق المادة 155 (من الدستور الإسباني) ضد كاتالونيا" والتي تتيح تعليق الحكم الذاتي الذي يتمتع به الإقليم.

وكان من المفترض، أن يدلي بيغديمونت الخميس بخطاب عند الساعة 11,30 ت غ قبل أن يرجأ لساعة ومن ثم يعلق بحسب ما أعلن ناطق باسم حكومة كاتالونيا، ليعود ويلقي به عند الساعة 15,00 ت غ.

"حان الوقت لاحترام القانون في كاتالونيا"

وطالبت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سورايا سانز دي سانتاماريا الخميس بفرض الوصاية على كاتالونيا من أجل "بدء مرحلة جديدة يحترم فيها القانون" وذلك بعد دقائق من إعلان رئيس الإقليم كارلس بيغديمونت رفض الدعوة إلى إجراء انتخابات.

كلمة نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سورايا سانز دي سانتاماريا

وكانت نائبة رئيس الحكومة تتحدث أمام لجنة في مجلس الشيوخ تنظر في طلب مدريد تطبيق المادة 155 من الدستور لمواجهة التهديد بإعلان الاستقلال من جانب واحد في كاتالونيا. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على تطبيق هذه المادة في جلسة عامة الجمعة.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 26/10/2017