الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

كردستان العراق: تجميد أم تراجع؟

للمزيد

حدث اليوم

كاتالونيا : نحو وصاية مركزية؟

للمزيد

حوار

سامي الجميل: نحن ضد تسليم قرار لبنان بشكل "مفضوح" إلى حزب الله

للمزيد

تونس - باريس

أحمد نجيب الشابي ضيف برنامج باريس - تونس

للمزيد

حدث اليوم

تصريحات ولي العهد محمد بن سلمان : رؤية وسطية للمملكة السعودية؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

الصين.. هل يقود الحزب الشيوعي بكين إلى ريادة العالم؟

للمزيد

هي الحدث

الـمغربية أمال صقر #أنا أيضا ضحية من ضحايا التحرش!

للمزيد

حوار

عبد الفتاح مورو: على الأزهر أن ينتقد انتهاك الحرمات في مصر قبل انتقاده تونس!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

محمد بن سلمان: "سأعيد السعودية إلى الإسلام المعتدل"

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أوروبا

بيغديمونت يؤكد أن "لا ضمانات" لتنظيم انتخابات ومدريد ترد "حان الوقت لاحترام القانون في كاتالونيا"

© أ ف ب

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 26/10/2017

أعلن رئيس كاتالونيا كارلس بيغديمونت الخميس، أنه لن يدعو إلى انتخابات في الإقليم لتجاوز الأزمة مع مدريد، بسبب عدم وجود ضمانات كافية من الحكومة المركزية. من جانبها، طالبت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية بضرورة فرض الوصاية على كاتالونيا من أجل "بدء مرحلة جديدة يحترم فيها القانون".

قال رئيس إقليم كاتالونيا كارلس بيغديمونت الخميس إنه قرر عدم الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة لأنه لم يحصل على ضمانات كافية من الحكومة المركزية في مدريد على أن الخطوة ستوقف فرض الحكم المباشر على الإقليم.

كلمة رئيس إقليم كاتالونيا

وقال بيغديمونت "يعود إلى البرلمان (الكاتالوني) أن يحدد تداعيات تطبيق المادة 155 (من الدستور الإسباني) ضد كاتالونيا" والتي تتيح تعليق الحكم الذاتي الذي يتمتع به الإقليم.

وكان من المفترض، أن يدلي بيغديمونت الخميس بخطاب عند الساعة 11,30 ت غ قبل أن يرجأ لساعة ومن ثم يعلق بحسب ما أعلن ناطق باسم حكومة كاتالونيا، ليعود ويلقي به عند الساعة 15,00 ت غ.

"حان الوقت لاحترام القانون في كاتالونيا"

وطالبت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سورايا سانز دي سانتاماريا الخميس بفرض الوصاية على كاتالونيا من أجل "بدء مرحلة جديدة يحترم فيها القانون" وذلك بعد دقائق من إعلان رئيس الإقليم كارلس بيغديمونت رفض الدعوة إلى إجراء انتخابات.

كلمة نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سورايا سانز دي سانتاماريا

وكانت نائبة رئيس الحكومة تتحدث أمام لجنة في مجلس الشيوخ تنظر في طلب مدريد تطبيق المادة 155 من الدستور لمواجهة التهديد بإعلان الاستقلال من جانب واحد في كاتالونيا. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على تطبيق هذه المادة في جلسة عامة الجمعة.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 26/10/2017

  • كاتالونيا

    إسبانيا تعيش على وقع يومين تاريخيين عنوانهما إعلان استقلال كاتالونيا وتجميد الحكم الذاتي

    للمزيد

  • كاتالونيا

    فيديو: السياحة في كاتالونيا تتراجع بتأثير الأزمة مع مدريد

    للمزيد

  • كاتالونيا

    نواب البرلمان الكاتالوني يتوعدون بحملة عصيان مدني في حال تسلمت مدريد إدارة الإقليم

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي