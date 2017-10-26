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آسيا

إندونيسيا: عشرات القتلى في حريق مصنع للألعاب النارية

© أ ف ب | فرق الإطفاء والإغاثة الإندونيسية في موقع حريق مصنع ألعاب نارية 26تشرين الأول/أكتوبر2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 26/10/2017

اندلع حريق عنيف الخميس في مصنع للألعاب النارية في ضواحي العاصمة الإندونيسية جاكرتا، ما أسفر عن وقوع 47 قتيلا. وقال قائد شرطة المنطقة إن العدد الإجمالي للمصابين غير معروف بدقة.

قتل 47  شخصا وأصيب عشرات آخرون بجروح في حريق عنيف اندلع الخميس في مصنع للألعاب النارية في ضواحي جاكرتا، كما أعلنت الشرطة الإندونيسية.

وفي تصريح لشبكة كومباس التلفزيونية، قال هاري كورنياوان، قائد شرطة مدينة تانغيرانغ حيث يقع المصنع، "عثرنا على ثماني جثث جديدة، ما يرفع عدد القتلى الإجمالي إلى 47 قتيلا. ولا نعرف بدقة حتى الآن عدد الأشخاص الذين لم تردنا أخبارهم".

وقال مدير قسم الجنايات في شرطة جاكرتا نيكو أفينتا في وقت سابق لتلفزيون "كومباس" إن "هناك 103 عمال يعملون في هذا المصنع بصورة إجمالية، أصيب منهم 43 بجروح ويتلقون العلاج في ثلاثة مستشفيات، وقد عثر على جثث 23 ضحية".

واندلع الحريق في حوالى الساعة 9:00 في مجمع صناعي في تانغيرانغ المدينة التابعة للعاصمة جاكرتا، وكانت فرق الإطفاء لا تزال تعمل بعد الظهر على إخماد النار.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 26/10/2017

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