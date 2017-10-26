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أمريكا

الكونغرس يقر موازنة 2018 في خطوة تسهل مشروع ترامب للإصلاح الضريبي

© أ ف ب | الرئيس الأمربكي دونالد ترامب أثناء إلقاء كلمة حول إصلاح النظام الضريبي في لقاء لمؤسسة هريتدج فاوديشن في واشنطن، 17 ت1/أكتوبر 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 26/10/2017

أقر الكونغرس الأمريكي الخميس مشروع قانون موازنة عام 2018، بعد أن صوت 216 نائبا أمريكيا لصالح مشروع القانون (مقابل 212 صوتا معارضا). وسيسمح القانون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق مشروعه الكبير لإصلاح النظام الضريبي.

صوت الكونغرس الأمريكي الخميس على مشروع قانون موازنة عام 2018، مما سيسمح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق مشروعه الكبير لإصلاح النظام الضريبي.

وأقر الكونغرس الموازنة بعد أن صوت 216 نائبا أمريكيا لصالح مشروع القانون (مقابل 212 صوتا معارضا)، الذي صوت مجلس الشيوخ عليه الأسبوع الماضي (51 صوتا مؤيدا مقابل 49 معارضا).

وتكمن أهمية هذا القانون بأنه يسمح بتطبيق إجراء بسيط يسمى "تصالحيا"، للتصويت في الأشهر المقبلة على إصلاح ضريبي، مع شرط بالغ الأهمية هو أن مجلس الشيوخ لن يكون بحاجة إلا إلى 51 صوتا لإقرار القانون الضريبي، بدلا من 60 صوتا مطلوبة بشكل عام في مجلس الشيوخ.

ويسهل هذا الأمر عمل الجمهوريين الذين لديهم 52 صوتا في مجلس الشيوخ، لأنهم لن يكونوا بحاجة الى أصوات الديمقراطيين، إلا في حال انشقاق في صفوفهم.

ورحب الرئيس الأمريكي، الذي من المفترض أن يصدر النص، في تغريدة على حسابه على موقع تويتر بـ"الخبر العظيم". وأعلن البيت الأبيض أن ترامب يتطلع إلى العمل مع الكونغرس لمراجعة القانون الضريبي "المتلاعب به والصعب".

وصرح رئيس لجنة برلمانية مالية كيفن برادي "بتبني هذه الموازنة اليوم، منح النواب الجمهوريون قاعدة تشريعية للإصلاح الضريبي المشجع للنمو".

ويسمح هذا الإصلاح خصوصا بخفض كبير للضرائب قد يبلغ 1500 مليار دولار.

وصوت 20 نائبا جمهوريا ضد مشروع القانون، خصوصا النواب المنتخبين في ولايات ترتفع فيها نسبة الضرائب، خشية أن تكون إزالة العديد من الرسوم الضريبية المرتقبة في الخطة الإصلاحية، مضرة لمصالحهم الانتخابية.

وبعد فشل محاولة إلغاء قانون الرعاية الصحية الصادر في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، يعتبر ترامب وحلفاؤه في الكونغرس أن تبني الخفض التاريخي للرسوم الضريبية أولى أولوياته.

وتتضمن خطة الإصلاح خفض الضرائب على الشركات من 35 إلى 20% وخفض الضريبة على الدخل بالإضافة إلى إلغاء العديد من الاقتطاعات الضريبية.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 26/10/2017

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