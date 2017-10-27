برلمان كاتالونيا يعلن استقلال الإقليم عن إسبانيا

أعلن برلمان كاتالونيا الجمعة استقلال الإقليم عن إسبانيا ليصبح "دولة مستقلة تأخذ شكل جمهورية" بحضور رئيسه كارلس بيغديمونت وغياب المعارضة. ومباشرة بعد الإعلان عن الخبر التاريخي بالنسبة للكاتالونيين خرج عشرات الآلاف من أنصار الانفصال في برشلونة للاحتفال مرددين النشيد الكاتالوني.
في لحظات تاريخية، اعتمد نواب البرلمان الكاتالوني الجمعة قرارا أعلنوا من خلاله استقلال الإقليم ليصبح "دولة مستقلة تأخذ شكل جمهورية" قبل أداء النشيد الانفصالي، بحضور الرئيس الانفصالي كارلس بيغديمونت وغياب المعارضة التي كانت غادرت الجلسة.
صور تاريخية من داخل برلمان كاتالونيا: الانفصاليون يعلنون الاستقلال
وجاء في مقدمة القرار الذي أيده سبعون نائبا من أصل 150 إثر اقتراع سري، "نحن نشكل الجمهورية الكاتالونية بوصفها دولة مستقلة وسيدة، (دولة) قانون، ديمقراطية واجتماعية".
وأيد سبعون نائبا القرار وعارضه عشرة نواب وامتنع عضوان عن التصويت. وتشكل الأحزاب الانفصالية من اليسار المتطرف إلى يمين الوسط غالبية في البرلمان (72 من أصل 135).
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