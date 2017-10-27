برلمان كاتالونيا يعلن استقلال الإقليم عن إسبانيا

أعلن برلمان كاتالونيا الجمعة استقلال الإقليم عن إسبانيا ليصبح "دولة مستقلة تأخذ شكل جمهورية" بحضور رئيسه كارلس بيغديمونت وغياب المعارضة. ومباشرة بعد الإعلان عن الخبر التاريخي بالنسبة للكاتالونيين خرج عشرات الآلاف من أنصار الانفصال في برشلونة للاحتفال مرددين النشيد الكاتالوني.

في لحظات تاريخية، اعتمد نواب البرلمان الكاتالوني الجمعة قرارا أعلنوا من خلاله استقلال الإقليم ليصبح "دولة مستقلة تأخذ شكل جمهورية" قبل أداء النشيد الانفصالي، بحضور الرئيس الانفصالي كارلس بيغديمونت وغياب المعارضة التي كانت غادرت الجلسة.

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وجاء في مقدمة القرار الذي أيده سبعون نائبا من أصل 150 إثر اقتراع سري، "نحن نشكل الجمهورية الكاتالونية بوصفها دولة مستقلة وسيدة، (دولة) قانون، ديمقراطية واجتماعية".

وأيد سبعون نائبا القرار وعارضه عشرة نواب وامتنع عضوان عن التصويت. وتشكل الأحزاب الانفصالية من اليسار المتطرف إلى يمين الوسط غالبية في البرلمان (72 من أصل 135).

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ويطلب القرار الذي تبناه البرلمان، في حيثياته من حكومة كاتالونيا التفاوض حول الاعتراف بها في الخارج فيما لم تعلن أي دولة دعمها للانفصاليين.

وكتب نائب رئيس كاتالونيا أوريول خونكيراس على حسابه على تويتر "نعم، لقد ربحنا حرية بناء بلد جديد".

ومباشرة بعد إعلان خبر الاستقلال التاريخي بالنسبة للكاتالونيين احتفل عشرات الآلاف من أنصار الانفصال في برشلونة الذين تجمعوا خارج الحديقة المجاورة لمقر البرلمان.

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وعلا تصفيق هؤلاء وهتفوا "استقلال" باللغة الكاتالونية بعد قرار البرلمان ثم أدوا بحماسة نشيد كاتالونيا رافعين قبضاتهم.

ويذكر أن إعلان استقلال لا يلبي رغبة عدد كبير من سكان كاتالونيا. إذ أفادت الاستطلاعات أن نصفهم على الأقل يريدون البقاء ضمن المملكة الإسبانية.

وفي آخر انتخابات إقليمية في 2015 حصد الانفصاليون 47,8 في المئة من الأصوات.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 27/10/2017