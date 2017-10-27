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أوروبا

إسبانيا: رئيس الوزراء يعلن حل حكومة وبرلمان إقليم كاتالونيا ويحدد موعدا للانتخابات

© أ ف ب | البرلمان الكاتالوني

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 27/10/2017

أعلن رئيس الوزراء الإسباني الجمعة، إقالة رئيس إقليم كاتالونيا وحكومته داعيا إلى إجراء انتخابات في 21 كانون الأول/ديسمبر في كاتالونيا بعد ساعات من إعلان استقلال الإقليم من جانب واحد.

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أقال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي الجمعة رئيس إقليم كاتالونيا كارلس بيغديمونت وحكومته وحدد 21 كانون الأول/ديسمبر موعدا للانتخابات في كاتالونيا بعد ساعات من إعلان أحادي الجانب عن استقلال الإقليم.

وأعلن راخوي أيضا عن حل برلمان كاتالونيا ما سيؤدي إلى انتخابات "نزيهة حرة وقانونية" حسب قوله.

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وقال راخوي في ختام جلسة طارئة لمجلس الوزراء بعد الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ لفرض وصاية مدريد على كاتالونيا إن "هذه الخطوات الأولى التي نقوم بها لمنع الذين كانوا مسؤولين حتى الآن (السلطة التنفيذية الكاتالونية) عن مواصلة تصعيد العصيان".

وأضاف "نحن كأسبان كان اليوم حزينا طغى خلاله اللامعقول على القانون ودمر الديمقراطية في كاتالونيا"، وتابع راخوي أن الوضع "محزن ومؤلم ومقلق".

وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة "لا تهدف إلى تعليق الحكم الذاتي بل إلى إعادة القانون والوفاق" في كاتالونيا.

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بين الإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها إقالة مدير الشرطة الإقليمية الكاتالونية وممثلي الحكومة الكاتالونية في مدريد وبروكسل وإغلاق "الممثليات" الكاتالانية في العالم باستثناء بروكسل.

وأشار راخوي إلى أنه تلقى الدعم من الحزب الاشتراكي وحزب "كويدادانوس" من يمين الوسط.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 27/10/2017

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