مجلس الشيوخ الإسباني يجيز وضع كاتالونيا تحت وصاية مدريد

بعيد إعلان برلمان كاتالونيا الجمعة استقلال الإقليم عن إسبانيا ليصبح "دولة مستقلة تأخذ شكل جمهورية"، أجاز مجلس الشيوخ الإسباني وضع كاتالونيا تحت وصاية مدريد.

بعيد إعلان برلمان كاتالونيا الجمعة استقلال الإقليم في قطيعة غير مسبوقة وبعد أزمة سياسية حادة، أجاز مجلس الشيوخ الإسباني وضع المنطقة تحت وصاية مدريد.

ودعا رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي إلى جلسة طارئة في الساعة 16,00 ت غ. وكان سارع إلى الرد عبر موقع تويتر مؤكدا أن مدريد "ستعيد الشرعية" في كاتالونيا.

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وسجلت أسهم مصارف كاتالونيا هبوطا إضافيا الجمعة في بورصة مدريد بعد إعلان برلمان الإقليم الاستقلال وبلغت خسائر ثالث مصرف إسباني "كايشابنك" نسبة 5%.

لائحة الإجراءات التي طلبتها الحكومة الإسبانية لفرض الوصاية:

الحكومة الكاتالونية

طلبت الحكومة الإسبانية من مجلس الشيوخ إقالة جميع أعضاء حكومة إقليم كاتالونيا بمن فيهم رئيسها كارلس بيغديمونت (54 عاما) و13 "مستشارا" آخرين. واحدهم هو سانتي فيلا المكلف شؤون الشركات استقال مساء الخميس.

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وقال راخوي إن مهام حكومة كاتالونيا ستتولاها "هيئات تؤسسها الحكومة الوطنية لهذه الغاية" لكن "مبدئيا من قبل الوزارات (الوطنية) ما دام استمر هذا الوضع الاستثنائي".

وطلبت الحكومة الإسبانية كذلك منح راخوي سلطة حل البرلمان الكاتالوني والدعوة إلى انتخابات في الإقليم "خلال مدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ إقرار مجلس الشيوخ" الإجراءات. ويعتبر هذا من اختصاصات بيغديمونت في الأحوال العادية.

وطلبت أيضا من مجلس الشيوخ منحها سلطة تعيين وإقالة واستبدال كل الهيئات والكيانات التابعة لحكومة الإقليم.

جهاز شرطة كاتالونيا

بموجب الإجراءات المقترحة، سيصبح جهاز شرطة منطقة كاتالونيا "موسوز ديسكوادرا" الذي يضم 16 ألف عنصر تحت سلطة مدريد بشكل مباشر.

وطلب راخوي أيضا إمكان استبدال عناصر شرطة كاتالونيا إذا لزم الأمر "بعناصر من قوات أمن الدولة" أي الشرطة الوطنية والحرس المدني.

المالية

سبق أن وضعت الحكومة مالية الإقليم تحت الوصاية في أيلول/سبتمبر في محاولة، لكن دون جدوى، لمنع إجراء الاستفتاء حول الاستقلال الذي نظم في 1 تشرين الأول/أكتوبر رغم حظره من قبل القضاء الإسباني. وتبقى هذه العقوبة سارية.

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وتطالب الآن بسلطة ممارسة كل الصلاحيات المالية وفي شق الموازنة والضرائب لضمان ألا يذهب أي من المال الذي يحصل من الضرائب المحلية أو من المبالغ التي تحولها مدريد إلى المنطقة، لتمويل جهود الانفصال.

الاتصالات والإعلام

يريد راخوي تولي "مهام حكومة إقليم كاتالونيا في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية".

ويشمل ذلك مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يسيطر على جميع اتصالات الحكومة الكاتالونية وخدمات الانترنت فيها.

وبموجب الإجراءات المقترحة، سيكون ممكنا استبدال المدراء أو الموظفين في الإعلام الرسمي الكاتالوني.

وأكدت الحكومة الإسبانية في اقتراحاتها أنها ترغب في "ضمان نقل المعلومات الصادقة والموضوعية والمتوازنة والتي تحترم التعددية السياسية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى التوازن بين الأقاليم".

ويعني ذلك أنه سيكون بمقدور مدريد تقرير ما سيتم بثه عبر قنوات تلفزيونية كاتالونية شعبية مثل "تي في3".

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واتهمت النقابات محطة "تي في3" ببث معلومات منحازة لصالح الاستقلال تماما كما اتهمت النقابات قناة "تي في اي" الإسبانية الأخيرة بالانحياز لصالح مدريد.

برلمان الإقليم

اقترحت مدريد أيضا أن تضع تحت وصايتها أنشطة البرلمان الكاتالوني حيث للنواب الانفصاليين منذ 2015 غالبية محدودة (72 مقعدا من 135).

وقد وافق هؤلاء النواب في 6 أيلول/سبتمبر على قانون نظم بموجبه الاستفتاء في 1 تشرين الأول/أكتوبر، ثم ألغت المحكمة الدستورية هذا القانون.

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ويطالب راخوي بالتمكن من تعيين "سلطة" يكون أمامها 30 يوما للتحقق من أن أي مشروع قانون أو أي مبادرة برلمانية لن تتعارض مع الإجراءات المتخذة للسيطرة على كاتالونيا.

وفي حال إقالة بيغديمونت فإن البرلمان لن يتمكن من اختيار أو تعيين خلف له.

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 27/10/2017