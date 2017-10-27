فرنسا: السجن مع وقف التنفيذ لنجل رئيس غينيا الاستوائية تيودوران أوبيانغ في قضية فساد

حكم القضاء الفرنسي الجمعة بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، وبغرامة قيمتها 30 مليون يورو، على تيودوران أوبيانغ نائب رئيس غينيا الاستوائية ونجل رئيسها تيودورو أوبيانغ في قضية فساد. وجمع تيودوران أوبيانغ ثروة طائلة في فرنسا.

أصدر الجمعة القضاء الفرنسي حكما بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ على نائب رئيس غينيا الاستوائية تيودوران أوبيانغ، وذلك في إطار قضية تتعلق بحيازة ممتلكات بطريقة غير مشروعة.

وحكمت محكمة الجنح في باريس على تيودوران أوبيانغ أيضا بدفع غرامة قدرها 30 مليون يورو مع وقف التنفيذ. وهذه العقوبة أقل مما طلبته النيابة الوطنية المالية التي كانت تريد السجن ثلاث سنوات مع النفاذ وغرامة تبلغ 30 مليون يورو مع التنفيذ.

وأمرت المحكمة أيضا بمصادرة كل الممتلكات التي حجزتها بما فيها مبنى فاخر في جادة فوش، كما طلبت النيابة.

وأوبيانغ هو نائب رئيس غينيا الاستوائية ونجل الرئيس نفسه تيودورو أوبيانغ.

ودان إيمانويل مارسيني محامي الدفاع عن أوبيانغ قرار المحكمة. وقال للصحافيين "سندرس كل إمكانات الطعن فيه".

وكان نائب رئيس غينيا الاستوائية الذي لم يحضر محاكمته، دين بتبييض أموال عبر استغلال مساعدات اجتماعية وغسل أموال عامة مختلسة، واستغلال الثقة وتبييض أموال من طريق الفساد.

وأوضحت المحكمة أنها تتمتع بصلاحية محاكمة تيودوران أوبيانغ لأن قرارها يتعلق "بمخالفة تبييض أموال في فرنسا" من قبل نائب الرئيس لاستخدامه "الشخصي"، وليس "لوقائع ارتكبت في غينيا الاستوائية خلال أدائه مهامه".

ولم يحضر نائب الرئيس البالغ من العمر 48 عاما محاكمته. وقد اعترض باستمرار على شرعية المحاكمة وشرعية القضاء الفرنسي.

وجرت محاكمة نجل الرئيس الذي كان وزيرا للزراعة والغابات قبل أن يعينه والده نائبا للرئيس، من 19 حزيران/يونيو إلى 06 تموز/يوليو.

وفتح التحقيق بعد شكاوى تقدمت بها منظمتا "شيربا" و"الشفافية الدولية" وكشفت حجم ثروة تيودوران أوبيانغ، من قطع فنية إلى سيارات رياضية فاخرة وقصر في جادة فوش يتألف من مئة غرفة وغرفة ومرقص وغيرها، كلها مكسوة بقطع فخمة.

وقد أنفق مبالغ هائلة لدى دور أزياء في باريس وعاش حياة بذخ بعيدة كل البعد عن حياة نصف سكان بلده الذين يعيشون تحت خط الفقر.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 27/10/2017