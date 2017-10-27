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قراءة يومية لأبرز عناوين الصحف الدولية ووقفة مع أهم المقالات المثيرة للجدل، وعرض لأهم رسوم الكاريكاتير. من الاثنين إلى الجمعة الساعة 08:15 بتوقيت باريس.

آخر تحديث : 27/10/2017

استفتاء كردستان... يفرض السياسة الأمريكية الجديدة في العراق

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، مواضيع مختلفة أهمها الأزمة بين بغداد وأربيل وما يجري في سوريا إضافة إلى العقوبات الأمريكية على إيران وحزب الله اللبناني. كما اهتمت بالأزمة بين مدريد وبرشلونة وإعادة الانتخابات الرئاسية في كينيا.

صحيفة "العرب" وفي مقال للكاتبة كافي علي، تتحدث عن هزيمة الوجدان الكردي.

الكاتبة تتساءل هل يجوز استغلال لهفة الوجدان القومي عند الشعب الكردي للاستقلال باستفتاء تم رفضه إقليميا ودوليا؟ هل كان مغامرة مهدت الطريق للدولة الكردية، أم مقامرة احتاجها مسعود بارزاني لإسكات الأصوات الكردية الرافضة لسياسته والمطالبة باستقالته؟ بغض النظر عن كل شيء، نتائج الاستفتاء قد فرضت السياسة الأميركية الجديدة في العراق بعد الانتصار على تنظيم الدولة الاسلامية... تقول الكاتبة.

صحيفة "العرب" تساءلت أيضا وفي مقال آخر للكاتب فاروق يوسف عن استقالة بارزاني.

وتقول باستقالته من منصبه كرئيس لإقليم كردستان العراق، فإنه سيدخل التاريخ من أوسع أبوابه باعتباره أول سياسي يستقيل من منصبه بسبب فشله في إدارة وظيفته وتصريف شؤون مواطنيه في العالم العربي.

تلك سابقة تاريخية ستهب بارزاني صفة السياسي الذي يؤمن بالديمقراطية، وستحرر الأكراد من عقدة الزعيم التاريخي إلى الأبد. وهو ما يمكن أن يحدث تحولا عظيما لدى شعوب المنطقة في فهم علاقتها بحكامها... يضيف المقال.

صحيفة "القدس العربي" تطرقت من جانبها إلى ما يجري بين بغداد وأربيل كاشفة عن انشقاق جنود أكراد عن الجيش العراقي وهروبهم إلى كردستان.

الصحيفة تقول إن مصدرا عسكريا كشف لها أن «الجنود رفضوا الانصياع للأوامر التي تفضي بالتقدم نحو المناطق التي تسيطر عليها قوات البيشمركه الكردية، وقالوا إنهم لن يقاتلوا وتركوا أسلحتهم دون أخذ إذن المراجع العسكرية».

بخصوص ما يجري في سوريا، سلطت "العربي الجديد" الضوء على المعارك الدائرة في دير الزور وريفها وكتبت بقلم الكاتب عدنان علي، أن المعارك الثلاثية تتواصل في هذه المنطقة بين عناصر تنظيم الدولة الاسلامية من جهة، وكل من قوات النظام السوري والميليشيات التابعة له وقوات سورية الديمقراطية من جهة أخرى، وذلك وسط مؤشرات كثيرة على ترجيح الكفة لصالح قوات سورية الديمقراطية المدعومة أمريكيا والتي استحوذت بالقتال أو الاتفاقات من تحت الطاولة مع تنظيم الدولة الاسلامية، على مساحات أكبر مما حصلت عليه قوات النظام خصوصا على صعيد حقول النفط.

صحيفة "الحياة" اهتمت بالعقوبات الأمريكية على الحرس الثوري الايراني وحزب الله اللبناني. وبقلم الكاتب وليد شقير تقول الصحيفة إن هذه العقوبات تضيف وبذريعة مخالفة البرنامج الصاروخي الباليستي لطهران ودورها في زعزعة الاستقرار الإقليمي، عنصرا جديدا في المواجهة الدولية مع حكم ولاية الفقيه وتمدده الخارجي، لكن الأرجح أنها لن تثي الحرس الثوري عن مواصلة استراتيجيته في المنطقة.

بشأن كاتالونيا التي أعلن رئيسها أنه لن يدعو الى انتخابات مبكرة في الإقليم لعدم وجود ضمانات كافية من جانب الحكومة الإسبانية، كتبت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن موقف الرئيس الكاتالوني ليس في صالح كاتالونيا لأن الانتخابات الاقليمية هي أفضل خيار قد يجنبها فقدان الحكم الذاتي والخضوع للوصاية.

أما صحيفة "لافنغارديا" الكاتالونية فتحدثت عن الأزمة بين مدريد وبرشلونة في مقال تحت عنوان " بلد يتجه إلى الهاوية"

الكاتالونيون يعيشون اليوم خوفا كبيرا مما يمكن أن يحدث خاصة في حال استخدمت السلطات الإسبانية المادة "مائة وخمسة وخمسون" لحرمان الإقليم من الحكم الذاتي، تكتب الصحيفة وتضيف بأن سياسة لي الذراع بين طرفي النزاع لا تهدد فقط مستقبل كاتالونيا بل إسبانيا بأكملها. من إسبانيا إلى كينيا التي أعادت أمس إجراء الانتخابات الرئاسية التي قاطعتها المعارضة وشهدت اشتباكات أوقعت قتلى وجرحى.

صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية نقلت مشاهد العنف التي عمت البلاد خلال هذه الانتخابات التي لم يقبل عليها الكثير من الناخبين، وكتبت بأن المعارضة تقلب الانتخابات رأسا على عقب رغم كل المؤشرات على احتمال فوز أوهورو كينياتا بولاية رئاسية جديدة.

صحيفة "ذي ستندارد" الكينية تقول بأن كينيا وفي غضون ثلاثة أشهر ومنذ الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في أغسطس الماضي، تعيش أزمة سياسة لم يسبق لها مثيل.

والأزمة التي تواجهها كينيا والتي لم تحل بجولة ثانية للانتخابات، عبرت عنها الصحيفة باستخدام المقولة الشهيرة لنيلسون مانديلا التي تقول "بعد تسلق تلة كبيرة يجد المرء أن هناك العديد من التلال الأخرى التي يجب صعودها".

إعداد مفيدة برهومي

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