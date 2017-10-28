إيطاليا: السجن 24 عاما على مصاب بالإيدز نقل العدوى إلى 30 امرأة

قضت محكمة الجنايات في روما الجمعة بالسجن 24 عاما على شاب إيطالي بعد تسببه في نقل عدوى فيروس الإيدز إلى 30 امرأة. وكان الشاب البالغ من العمر 33 عاما، قد عاشر 53 امرأة منذ إصابته بالفيروس عام 2006، ولم تصب 23 منهن بالفيروس، فيما أصيبت الثلاثون الأخريات بالعدوى، بالإضافة إلى شركاء حياة ثلاث منهن وطفل رابعة.

أصدرت محكمة جنايات روما مساء الجمعة حكما بالسجن 24 عاما على الإيطالي فالنتينو تالوتو المصاب بالإيدز بعدما نقل عدوى فيروس الإيدز إلى نحو ثلاثين امرأة.

وقد أسقطت تهمة "نشر وباء" التي تستخدم للمرة الأولى في إيطاليا عن الشاب البالغ 33 عاما الذي أدين بتهمة إلحاق "إصابات" خطرة بغالبية ضحاياه. وكان المدعي العام يطالب بسجنه مدى الحياة.

وجاء قرار المحكمة بعد مداولات استمرت حوالي 12 ساعة. وعند تلاوة الحكم تعانقت بعض الضحايا وأجهشن بالبكاء. وقد جذب فالنتينو تالوتو وهو محاسب عشرات النساء عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع التعارف تحت اسم "هارتي ستايل".

المتهم عاشر 53 امرأة منذ إصابته بالإيدز

وقد تمكن المحققون من التعرف إلى 53 من النساء اللواتي عاشرهن منذ اكتشف إنه إيجابي المصل في العام 2006. ولم تصب 23 منهن بفيروس الإيدز فيما أصيبت 30 آخريات بالفيروس فضلا عن شركاء حياة ثلاث منهن وطفل رابعة.

وطوال المحاكمة التي انطلقت في الثاني من آذار/مارس توالت النساء على منصة الشهود للحديث عن سهرات الدردشة الطويلة على وسائل التواصل الاجتماعي والدعوات إلى المطاعم وباقات الزهر والثقة والحب وصولا إلى العلاقة الجنسية من دون أي واق. وكان يقول للواتي يطلبن منه استخدام الواقي الذكري أن لديه حساسية عليه وأنه أجرى للتو فحص الإيدز.

واعتبرت جهة الادعاء أن تالوتو يستحق السجن مدى الحياة لأنه "نشر وباء" وألحق "إصابات متعمدة" مشددة على أن الأسباب التخفيفية مستبعدة لأنه لم يعرب عن أي ندم.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 28/10/2017