الحكومة الإسبانية تقيل قائد شرطة كاتالونيا وتتولى إدارة الإقليم

أقالت الحكومة الإسبانية السبت، قائد شرطة إقليم كاتالونيا جوزيب لويس ترابيرو وتولت إدارة الإقليم بعد أن أقالت حكومته ودعت لانتخابات جديدة غداة إعلان برلمان كاتالونيا الاستقلال الجمعة. وأشار أحد ضباط الشرطة الإسبانية إلى وجود حالة من انعدام الثقة بين مؤيدي الاستقلال ورافضيه داخل قوة شرطة الإقليم.

أقالت إسبانيا قائد شرطة إقليم كاتالونيا جوزيب لويس ترابيرو في إطار تولي حكومة مدريد حكم الإقليم لإحباط مساعيه للاستقلال.

ونشر خبر إقالة ترابيرو ضابط الشرطة الأعلى رتبة في كاتالونيا في الجريدة الرسمية، حيث وقع وزير الداخلية الإسباني خوان إجناثيو زويدو قرار الإقالة.

كما أقالت مدريد حكومة كاتالونيا وتولت إدارة الإقليم ودعت لانتخابات جديدة، بعدما أعلن برلمان كاتالونيا الاستقلال الجمعة. وتدور شكوك حول ما ستفعله شرطة كاتالونيا إذا تلقت أوامر بطرد رئيس الإقليم المقال كارلس بيغديمونت وحكومته.

مدريد تقيل قائد شرطة كاتالونيا وتسيطر على الإقليم

وأشارت مذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز السبت، إلى أن شرطة الإقليم حثت أفرادها على التصرف بأسلوب محايد وعدم الانحياز لأي طرف، وذلك سعيا لنزع فتيل التوتر.

وأصبح ترابيرو بطلا في عيون الانفصاليين وشخصية محورية في الأزمة الكاتالونية، بعدما اتبعت قواته نهجا أخف بكثير من نهج الشرطة الإسبانية في تطبيق حظر فرضته مدريد على استفتاء بشأن الاستقلال أجراه الإقليم في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال ضباط بشرطة كاتالونيا والشرطة الإسبانية لرويترز، إنه توجد حالة من انعدام الثقة بين مؤيدي الاستقلال ورافضيه داخل قوة شرطة الإقليم.

وجاء في المذكرة: "من المرجح أن تزيد التجمعات ومسيرات المواطنين في الإقليم بأسره. وسيكون هناك أشخاص لهم آراء مختلفة وعلينا أن نتذكر أن من مسؤوليتنا ضمان أمن الجميع، والعمل على أن تمر هذه الأحداث بسلام".

وقضت المحكمة العليا الإسبانية الأسبوع الماضي بمنع ترابيرو من مغادرة البلاد وصادرت جواز سفره في إطار تحقيق حول مزاعم عصيان، لكنها لم تأمر بإلقاء القبض عليه.

ويقول ممثلو الادعاء إن ترابيرو لم يصدر أوامر بإنقاذ أفراد في الشرطة الإسبانية كانوا محاصرين داخل مبنى في برشلونة أثناء مسيرات مؤيدة للاستقلال الشهر الماضي.

فرانس24/رويترز/أ ف ب

نشرت في : 28/10/2017