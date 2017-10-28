واشنطن تفرض عقوبات على التعامل مع 39 شركة روسية لتصنيع الأسلحة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة عن فرض عقوبات على التعامل مع عدد من شركات تصنيع الأسلحة الروسية. وأصدرت الوزارة لائحة تضم 39 شركة روسية تعمل في هذا المجال من بينها شركة تصنيع أسلحة "كلاشنيكوف". وجاءت تلك الإجراءات توافقا مع قانون "مكافحة خصوم الولايات المتحدة من خلال عقوبات" والذي أقره الكونغرس في يوليو/تموز الماضي على الرغم من معارضة البيت الأبيض.

نشرت الولايات المتحدة الجمعة لائحة تضم 39 شركة روسية لتصنيع الأسلحة سيخضع التعامل معها لعقوبات بموجب قانون أمريكي جديد. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية هذه اللائحة توافقا مع قانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات، والذي مرره الكونغرس في تموز/يوليو الفائت رغم معارضة البيت الأبيض.

مداخلة مراسل فرانس 24 من واشنطن حول فرض واشنطن قيود على التعامل مع 39 شركة أسلحة روسية

وتضم اللائحة شركات مرتبطة بالجيش ووكالات الاستخبارات الروسية وتعتبر دعائم رئيسية في قطاع التصدير العسكري الروسي مثل "روسوبورونكسبورت" وشركة تصنيع الأسلحة الذائعة الصيت كلاشنيكوف.

وإدراج تلك الشركات على اللائحة لا يعني أنها تواجه عقوبات. لكن قد يتم اتخاذ إجراءات في حق الهيئات التي تجري "تعاملات كبيرة" مع هذه الشركات.

وقال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية للصحافيين إن "قصد الكونغرس والإدارة هو استخدام الفصل 231 من القانون، للرد على سلوك روسيا الخبيث فيما يتعلق بالنزاع في شرق أوكرانيا، التدخلات والهجمات الإلكترونية، وانتهاكات حقوق الإنسان". وتابع أن "هذا الفصل من القانون يستهدف التعاملات الكبيرة مع أشخاص يعملون في قطاع الدفاع والاستخبارات في الحكومة الروسية، والتي قد تتضمن بيع أسلحة روسية متطورة حول العالم". وقدمت الخارجية اللائحة للكونغرس الخميس، وسيدخل الحظر حيز التنفيذ في أواخر كانون الثاني/يناير المقبل.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 28/10/2017