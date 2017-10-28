شكوى ثانية أمام النائب العام الفرنسي تتهم طارق رمضان بالاغتصاب

قدمت امرأة في باريس الخميس شكوى إلى مكتب النائب العام تتهم فيها الإسلامي السويسري طارق رمضان بالاغتصاب. وذكرت صحيفة "لوباريزيان" أن المشتكية تبلغ من العمر 42 عاما واعتنقت الإسلام وتعاني من إعاقة في الساقين، مؤكدة تعرضها "لمشاهد عنف جنسي متوحش" في فندق كبير جنوب فرنسا عام 2009. يذكر أن رمضان قد نفى تهما مشابهة تقدمت بها الناشطة العلمانية هند عياري، حيث قام بدوره برفع شكوى ضد "الافتراءات" التي قدمتها.

تقدمت امرأة في باريس الخميس بشكوى ضد الإسلامي السويسري طارق رمضان تتهمه فيها بالاغتصاب، وفقا لما أفاد محاميها الجمعة.

وقال محامي المدعية إريك موران إن "شكوى قدمت إلى مكتب النائب العام في باريس مساء الخميس مصحوبة بتفاصيل شرحتها موكلتي". وأضاف "إنها تنتظر بهدوء الرد على المحققين ولن تتحدث بعد الآن".

شهادات أخرى من نساء يفكرن في تقديم شكوى

وأشار موران إلى أنه تلقى شهادات أخرى من نساء يفكرن في تقديم شكوى ضد المفكر بتهمة التحرش أو الاعتداء الجنسي.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" إن المشتكية الجديدة "امرأة تبلغ من العمر 42 عاما، اعتنقت الإسلام وتعاني من إعاقة في الساقين" مؤكدة تعرضها "لمشاهد عنف جنسي متوحش" في فندق كبير "في جنوب فرنسا خريف 2009".

وكانت السلفية سابقا هند عياري، التي أصبحت ناشطة نسائية وعلمانية، تقدمت في 20 الشهر الحالي بشكوى ضد رمضان بعد أن نشرت اتهاماتها له على فيسبوك، في خضم نقاش حول التحرش الجنسي في المجتمع.

وقال محاميها إن الشرطة استمعت إليها طوال ست ساعات الثلاثاء في روان (نورماندي) بعد تقديم شكوى في باريس بتهم "الاغتصاب والاعتداء الجنسي" و"التهديدات بالعنف والقتل".

وفي أعقاب الشكوى الأولى، نفى رمضان، من خلال محاميه ياسين بوزرو، "رسميا هذه الإدعاءات" وقدم بدوره شكوى ضد "افتراءات" عياري.

ويبلغ رمضان، حفيد مؤسس الأخوان المسلمين حسن البنا، من العمر 55 عاما، هو أستاذ الدراسات الإسلامية المعاصرة في جامعة أكسفورد.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 28/10/2017